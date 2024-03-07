Війська РФ намагаються зрізати Роботинський виступ на Запоріжжі — ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ намагаються зрізати Роботинський виступ на Запоріжжі — ОСУВ "Таврія"

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Ділянка фронту біля села Роботине на Оріхівському напрямку стає «гарячою». Росіяни за минулу добу збільшили там кількість штурмів.

Ситуація поблизу Роботиного

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в оперативній зоні на Запоріжжі.

Там росіяни намагаються зрізати Роботинський виступ. Якщо в попередні дні та тижні там інколи взагалі не було штурмів за добу, інколи 1-3, максимум 5, то за вчора [6 березня] там зафіксовано 16 атак противника західніше села Вербове та в районі села Роботине.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник ОСУВ "Таврія"

Лиховій зазначив, що російські окупанти розвивають активність подібно до тієї, які як вони уже намагались це в середині лютого і були зупинені.

Зараз він там чинить якісь нові наступальні спроби. І чим більше ворог наступає, тим більше ми знищуємо його живої сили й техніки, — сказав Лиховій.

Фото: deepstatemap.live

Ситуація у зоні угруповання військ “Таврія”

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомляв, що на цьому напрямку війська РФ за минулу добу завдали 24 авіаудари, 3 ракетні удари, 127 ударів дронами-камікадзе, вчинив 57 бойових зіткнень та 899 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку росіян.

На Новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Помітно активізувався ворог на Оріхівському напрямку — тут відбито 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі.

Втрати військ РФ за добу:

  • у живій силі — 389 осіб (убиті й поранені, а також 3 взятих у полон);

  • в озброєнні та військовій техніці — 54 одиниці не враховуючи БпЛА (3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки);

  • нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів.

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