Війська РФ намагаються зрізати Роботинський виступ на Запоріжжі — ОСУВ "Таврія"

Ділянка фронту біля села Роботине на Оріхівському напрямку стає «гарячою». Росіяни за минулу добу збільшили там кількість штурмів.
Ситуація поблизу Роботиного
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в оперативній зоні на Запоріжжі.
Лиховій зазначив, що російські окупанти розвивають активність подібно до тієї, які як вони уже намагались це в середині лютого і були зупинені.
Ситуація у зоні угруповання військ “Таврія”
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомляв, що на цьому напрямку війська РФ за минулу добу завдали 24 авіаудари, 3 ракетні удари, 127 ударів дронами-камікадзе, вчинив 57 бойових зіткнень та 899 артобстрілів.
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку росіян.
На Новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Помітно активізувався ворог на Оріхівському напрямку — тут відбито 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі.
Втрати військ РФ за добу:
у живій силі — 389 осіб (убиті й поранені, а також 3 взятих у полон);
в озброєнні та військовій техніці — 54 одиниці не враховуючи БпЛА (3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки);
нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів.
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