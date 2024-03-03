Армія РФ переслідує нову ціль на сході України — ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ переслідує нову ціль на сході України — ОСУВ "Хортиця"

Армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівника пресцентру ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, наразі злочинна армія перекидає значну частину сил з району Синьківки на Харківщині до Тернів та Ямполівки. 

Що відомо про нові маневри російських окупантів на сході України

Ворог хоче захопити цей плацдарм з подальшим просуванням на Лиман. Якщо дивитися комплексно, то ворог намагається сунути через Часів Яр до Костянтинівки із виходом на Краматорсько-Слов'янську конгломерацію. І з північного флангу через Терни, Ямполівку та Лиман в напрямку Слов'янська, - пояснює Євлаш.

За його словами, таким чином ворог прагне оточити Слов’янськ та Краматорськ із подальшими спробами захоплення цих міст.

Ця тактика не нова, ворог її вже намагався її використовувати й раніше - брати населені пункти в лещатки, але наразі ворог наштовхується на шалений опір наших захисників. Тим більше зараз погода досить несприятлива для наступальних дій, адже техніка застрягає в багнюці, то ж у нас є час на підготовку, - зазначає речник ОСУВ “Хортиця”.

Він підкреслив, що ворог наразі використовує усі наявні озброєння та засоби ведення бойових дій для досягнення результатів перед президентськими виборами в Росії.

Що відомо про вплив великих втрат у авіації окупантів на ситуацію на фронті

Євлаш додав, що великі втрати авіації останнім часом змусили командування окупаційної армії зменшити її використання в районі лінії фронту.

Ворог відчув цей потужний, болючий удар по своїй авіації. Однак, на жаль, у ворога є багато ще літаків, які вони можуть використовувати. Я вважаю, що зараз вони обдумують, як можна змінити тактику, оскільки 10 Су за 10 днів - це надзвичайно відчутні втрати. Оскільки літаки - це високотехнологічний витвір військового озброєння. Навіть за умови домінації ворога в повітрі та в кількості цих летючих засобів він не може собі дозволити щодня втрачати по одному чи навіть кілька літаків, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ у Харківській області переключилась з Синьківки на Терни — Євлаш
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ призупинила використання авіації на сході після втрати Су-34 — Олещук
Су-34
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ у лютому зазнала найбільших втрат з початку війни проти України — розвідка Британії
Міноборони Британії
РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?