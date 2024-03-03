За словами керівника пресцентру ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, наразі злочинна армія перекидає значну частину сил з району Синьківки на Харківщині до Тернів та Ямполівки.

Що відомо про нові маневри російських окупантів на сході України

Ворог хоче захопити цей плацдарм з подальшим просуванням на Лиман. Якщо дивитися комплексно, то ворог намагається сунути через Часів Яр до Костянтинівки із виходом на Краматорсько-Слов'янську конгломерацію. І з північного флангу через Терни, Ямполівку та Лиман в напрямку Слов'янська, - пояснює Євлаш. Поширити

За його словами, таким чином ворог прагне оточити Слов’янськ та Краматорськ із подальшими спробами захоплення цих міст.

Ця тактика не нова, ворог її вже намагався її використовувати й раніше - брати населені пункти в лещатки, але наразі ворог наштовхується на шалений опір наших захисників. Тим більше зараз погода досить несприятлива для наступальних дій, адже техніка застрягає в багнюці, то ж у нас є час на підготовку, - зазначає речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він підкреслив, що ворог наразі використовує усі наявні озброєння та засоби ведення бойових дій для досягнення результатів перед президентськими виборами в Росії.

Що відомо про вплив великих втрат у авіації окупантів на ситуацію на фронті

Євлаш додав, що великі втрати авіації останнім часом змусили командування окупаційної армії зменшити її використання в районі лінії фронту.