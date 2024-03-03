За словами керівника пресцентру ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, наразі злочинна армія перекидає значну частину сил з району Синьківки на Харківщині до Тернів та Ямполівки.
Що відомо про нові маневри російських окупантів на сході України
За його словами, таким чином ворог прагне оточити Слов’янськ та Краматорськ із подальшими спробами захоплення цих міст.
Він підкреслив, що ворог наразі використовує усі наявні озброєння та засоби ведення бойових дій для досягнення результатів перед президентськими виборами в Росії.
Що відомо про вплив великих втрат у авіації окупантів на ситуацію на фронті
Євлаш додав, що великі втрати авіації останнім часом змусили командування окупаційної армії зменшити її використання в районі лінії фронту.
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