Армія РФ у Харківській області переключилась з Синьківки на Терни — Євлаш

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, в районі Лимана та Куп'янська злочинна армія РФ почала зосереджувати ключові сили в районі Тернів та знизила інтенсивність атак в районі Синьківки.
Що відомо про ситуацію в районі Лимана та Куп’янська
Євлаш зазначив, що інтенсивність ворожого наступу в районі Синьківки на Харківщині останнім часом значно знизилась.
Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що наразі російські окупанти облаштовують в районі Синьківки власні оборонні позиції, проводять ротацію та відновлення штурмових підрозділів і рот.
Ключові сили російські військові злочинці почали перекидати з Синьківки до Тернів.
Євлаш підкреслив, що ворог намагається домогтись успіху в районі Тернів та поблизу Ямполівки в районі річки Чорний Жеребець.
Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що вихід на ці рубежі наразі є найбільш приорітетним завданням для російських окупантів.
Чого армія РФ намагається досягти в районі Роботиного у Запорізькій області
За інформацією льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, російські окупанти готуються найближчим часом позбавити українських військових стратегічного виступу в районі села Роботине у Запорізькій області.
Світан підкреслив, що ворог наразі проводить формувальні операції, намагаючись прорватись за допомогою ДРГ та використовуючи техніку для вогневої підтримки.
Він підкреслив, що першого березня українські військові дійсно відбили масштабну атаку російських окупантів біля Роботиного.
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