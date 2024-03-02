Армія РФ у Харківській області переключилась з Синьківки на Терни — Євлаш
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ у Харківській області переключилась з Синьківки на Терни — Євлаш

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Іллі Євлаша, в районі Лимана та Куп'янська злочинна армія РФ почала зосереджувати ключові сили в районі Тернів та знизила інтенсивність атак в районі Синьківки. 

Що відомо про ситуацію в районі Лимана та Куп’янська

Євлаш зазначив, що інтенсивність ворожого наступу в районі Синьківки на Харківщині останнім часом значно знизилась.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що наразі російські окупанти облаштовують в районі Синьківки власні оборонні позиції, проводять ротацію та відновлення штурмових підрозділів і рот.

Ключові сили російські військові злочинці почали перекидати з Синьківки до Тернів.

Євлаш підкреслив, що ворог намагається домогтись успіху в районі Тернів та поблизу Ямполівки в районі річки Чорний Жеребець.

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що вихід на ці рубежі наразі є найбільш приорітетним завданням для російських окупантів.

Чого армія РФ намагається досягти в районі Роботиного у Запорізькій області

За інформацією льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, російські окупанти готуються найближчим часом позбавити українських військових стратегічного виступу в районі села Роботине у Запорізькій області.

Світан підкреслив, що ворог наразі проводить формувальні операції, намагаючись прорватись за допомогою ДРГ та використовуючи техніку для вогневої підтримки.

Спочатку відправляють живий ланцюжок, а далі їх підтримують танки та бойові броньовані машини. Але ЗСУ дістають і до них артилерією, безпілотниками, які все в більших кількостях з'являються на фронті, - пояснює Світан.

Він підкреслив, що першого березня українські військові дійсно відбили масштабну атаку російських окупантів біля Роботиного.

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