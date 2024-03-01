Експерт відповів, які міста будуть під загрозою в разі прориву росіян під Куп'янськом
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерт відповів, які міста будуть під загрозою в разі прориву росіян під Куп'янськом

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Джерело:  УНІАН

Якщо росіяни візьмуть Куп'янськ, то обов'язково посунуть далі на з'єднання з Лиманським напрямком.

Які міста будуть під загрозою в разі прориву росіян під Куп'янськом

Якщо російській окупаційній армії вдасться захопити Куп'янськ на Харківщині, то під серйозною загрозою опиняться Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Є розуміння важливості цього флангу. Якщо він посиплеться, і росіяни візьмуть Куп'янськ, то обов'язково посунуть далі на з'єднання з Лиманським напрямком. У них будуть серйозні можливості загрожувати і Слов'янську з Краматорськом, — наголосив він.

Окрім того, за словами Мусієнка, внаслідок такого прориву зросте загроза для Харкова. 

Я не буду, як деякі, робити заяви про те, що "ось-ось підуть на Харків". Адже бої за Куп'янськ тривають уже багато місяців, і місто тримається. Але, теоретично, такий ризик, звичайно, існує, — зазначив експерт. 

Водночас Олександр Мусієнко наголосив, що шанс прориву росіян на цьому напрямку такий же, як і скрізь, його просто не можна виключати. 

Ми маємо оцінювати факти, а вони такі: за стільки місяців боїв у районі Синьківки і Табаївки — а це основні напрямки удару — РФ не має там помітних просувань.

Чи існує можливість наступу армії РФ на Харків

На Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди, і тому про наступ росіян на Харків говорити ще дуже зарано. Про це сказав начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського, — сказав він.

Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою.

За його словами, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

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