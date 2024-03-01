Эксперт ответил, какие города будут под угрозой в случае прорыва россиян под Купянском

Если россияне примут Купянск, то обязательно подвинут дальше на соединение с Лиманским направлением.

Какие города будут под угрозой в случае прорыва россиян под Купянском

Если российской оккупационной армии удастся захватить Купянск в Харьковской области, то под серьезной угрозой окажутся Славянск и Краматорск Донецкой области.

Такое мнение выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Есть понимание важности этого фланга. Если он посыплется, и россияне возьмут Купянск, то обязательно двинутся дальше на соединение с Лиманским направлением. У них будут серьезные возможности угрожать и Славянске с Краматорском, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, по словам Мусиенко, в результате такого прорыва возрастет угроза Харькову.

Я не буду, как некоторые, делать заявления о том, что вот-вот пойдут на Харьков. Ведь бои за Купянск длятся уже много месяцев, и город держится. Но, теоретически, такой риск, конечно, существует, — отметил эксперт. Поделиться

В то же время Александр Мусиенко подчеркнул, что шанс прорыва россиян в этом направлении такой же, как и везде, его просто нельзя исключать.

Мы должны оценивать факты, а они такие: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки — а это основные направления удара — у РФ нет заметных продвижений.

Существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков

На Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения, и потому о наступлении россиян на Харьков говорить еще слишком рано. Об этом сказал начальник прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Враг действительно взимает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетаскивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского, — сказал он.

То есть враг пытается давить сразу из нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах штурмовой.

По его словам, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.