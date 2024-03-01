Эксперт ответил, какие города будут под угрозой в случае прорыва россиян под Купянском

Если россияне примут Купянск, то обязательно подвинут дальше на соединение с Лиманским направлением.
Какие города будут под угрозой в случае прорыва россиян под Купянском
Если российской оккупационной армии удастся захватить Купянск в Харьковской области, то под серьезной угрозой окажутся Славянск и Краматорск Донецкой области.
Такое мнение выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Кроме того, по словам Мусиенко, в результате такого прорыва возрастет угроза Харькову.
В то же время Александр Мусиенко подчеркнул, что шанс прорыва россиян в этом направлении такой же, как и везде, его просто нельзя исключать.
Мы должны оценивать факты, а они такие: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки — а это основные направления удара — у РФ нет заметных продвижений.
Существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков
На Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения, и потому о наступлении россиян на Харьков говорить еще слишком рано. Об этом сказал начальник прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
Враг действительно взимает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетаскивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского, — сказал он.
То есть враг пытается давить сразу из нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах штурмовой.
По его словам, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-