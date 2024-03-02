Армия РФ в Харьковской области переключилась с Синьковки на Терны — Евлаш
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ в Харьковской области переключилась с Синьковки на Терны — Евлаш

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, в районе Лимана и Купянская преступная армия РФ начала сосредоточивать ключевые силы в районе Тернов и снизила интенсивность атак в районе Синьковки.

Что известно о ситуации в районе Лимана и Купянска

Евлаш отметил, что интенсивность вражеского наступления в районе Синьковки Харьковской области в последнее время значительно снизилась.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты обустраивают в районе Синьковки собственные оборонные позиции, проводят ротацию и восстановление штурмовых подразделений и рот.

Ключевые силы российские военные преступники начали перебрасывать из Синьковки в Тернов.

Евлаш подчеркнул, что враг пытается добиться успеха в районе Тернов и вблизи Ямполевки в районе реки Черный Жеребец.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что выход на эти рубежи является наиболее приоритетной задачей для российских оккупантов.

Чего армия РФ пытается добиться в районе Роботиного в Запорожской области

По информации летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, российские кафиры готовятся в ближайшее время лишить украинских военных стратегического выступления в районе села Роботино в Запорожской области.

Свитан подчеркнул, что враг проводит формовочные операции, пытаясь прорваться с помощью ДРГ и используя технику для огневой поддержки.

Сначала отправляют живую цепочку, а затем их поддерживают танки и боевые бронированные машины. Но ВСУ достают и до них артиллерией, беспилотниками, которые все в большем количестве появляются на фронте, - объясняет Свитан.

Он подчеркнул, что первого марта украинские военные действительно отразили масштабную атаку российских окупантов возле Роботиного.

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