По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, в районе Лимана и Купянская преступная армия РФ начала сосредоточивать ключевые силы в районе Тернов и снизила интенсивность атак в районе Синьковки.
Что известно о ситуации в районе Лимана и Купянска
Евлаш отметил, что интенсивность вражеского наступления в районе Синьковки Харьковской области в последнее время значительно снизилась.
Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты обустраивают в районе Синьковки собственные оборонные позиции, проводят ротацию и восстановление штурмовых подразделений и рот.
Ключевые силы российские военные преступники начали перебрасывать из Синьковки в Тернов.
Евлаш подчеркнул, что враг пытается добиться успеха в районе Тернов и вблизи Ямполевки в районе реки Черный Жеребец.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что выход на эти рубежи является наиболее приоритетной задачей для российских оккупантов.
Чего армия РФ пытается добиться в районе Роботиного в Запорожской области
По информации летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, российские кафиры готовятся в ближайшее время лишить украинских военных стратегического выступления в районе села Роботино в Запорожской области.
Свитан подчеркнул, что враг проводит формовочные операции, пытаясь прорваться с помощью ДРГ и используя технику для огневой поддержки.
Он подчеркнул, что первого марта украинские военные действительно отразили масштабную атаку российских окупантов возле Роботиного.
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