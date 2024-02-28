Армия РФ ударила КАБами по центру Купянска. Есть погибшие

Российские войска 28 февраля попали управляемыми авиабомбами в центр города Купянск в Харьковской области, повредили будни, два человека погибли и еще кто-то может быть под завалами.

Россия ударила КАБами по центру Купянска

Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города.

В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами есть еще люди.

Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура.

По состоянию на 14.34 на месте работают профильные службы.

Существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков

Враг в действительности взимает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетаскивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского, – сказал начальник прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. Поделиться

То есть враг пытается давить сразу из нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах штурмовой. Поделиться

По его словам, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

Еще с конца лета на этом направлении проводились мощные инженерные работы, фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых рвов, устанавливались "зубы дракона", скрепленные между собой железными тросами. Есть мощное минирование, как противопехотными минами, так и противотанковыми минами, – сказал он. Поделиться

То есть там много инженерных заграждений с устройством опорных пунктов и установкой тяжелых оборонительных сооружений.