Армия РФ ударила КАБами по центру Купянска. Есть погибшие

Российские войска 28 февраля попали управляемыми авиабомбами в центр города Купянск в Харьковской области, повредили будни, два человека погибли и еще кто-то может быть под завалами.
Россия ударила КАБами по центру Купянска
Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города.
В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами есть еще люди.
Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура.
По состоянию на 14.34 на месте работают профильные службы.
Существует ли возможность наступления армии РФ на Харьков
По его словам, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.
То есть там много инженерных заграждений с устройством опорных пунктов и установкой тяжелых оборонительных сооружений.
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