Армія РФ вдарила КАБами по центру Купʼянська. Є загиблі

Російські війська 28 лютого влучили керованими авиабомбами в центр міста Купʼянськ у Харківській області, пошкодили будикни, двоє людей загинули і ще хтось може бути під завалами.
Росія вдарила КАБами по центру Купʼянська
Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди.
Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура.
Станом на 14:34 на місці працюють профільні служби.
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За його словами, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.
Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд.
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