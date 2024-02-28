Армія РФ вдарила КАБами по центру Купʼянська. Є загиблі

Ще з кінця літа на цьому напрямку проводилися потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування, як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами, — сказав він.