Армія РФ вдарила КАБами по центру Купʼянська. Є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила КАБами по центру Купʼянська. Є загиблі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

Російські війська 28 лютого влучили керованими авиабомбами в центр міста Купʼянськ у Харківській області, пошкодили будикни, двоє людей загинули і ще хтось може бути під завалами.  

Росія вдарила КАБами по центру Купʼянська

Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста. 

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди. 

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. 

Станом на 14:34 на місці працюють профільні служби.

Чи існує можливість наступу армії РФ на Харків

Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського, — сказав він.

Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою.

За його словами, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

Ще з кінця літа на цьому напрямку проводилися потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування, як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами, — сказав він.

Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд.

Наше завдання, в умовах снарядного дефіциту, закріпитися й зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, і наша задача — це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піка, — пояснив начальник прес-служби.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армію РФ очікує неприємний сюрприз в районі Авдіївки та Куп'янська — ОСУВ "Хортиця"
Бронетехніка ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ скинула авіабомби на Куп'янськ. Під завалами залишаються люди — відео
атака армії по Куп'янську
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оцінив загрозу окупації росіянами Куп'янська
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?