Армія РФ у лютому зазнала найбільших втрат з початку війни проти України — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ у лютому зазнала найбільших втрат з початку війни проти України — розвідка Британії

Міноборони Британії
РФ

Середньодобові втрати російської армії у лютому 2024 року були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У лютому РФ мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни

За даними відомства, у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу.

Як зазначає британська розвідка, на сьогодні РФ, ймовірно, втратила понад 355 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими під час війни в Україні.

В огляді вказують, що зростання середньодобового показника втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

Хоча це і дорого коштує з погляду людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту, — додає розвідка Британії.

Втрати російської армії за добу

З даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого 2022 року становлять близько 416 800 військовослужбовців.

За добу російське військо втратило 1 160 військових, а з техніки знищено:

  • танків — 6640 (+16) од.;

  • бойових броньованих машин — 12639 (+28) од.;

  • артилерійських систем — 10188 (+35) од.;

  • РСЗВ — 1003 од.;

  • засоби ППО — 696 од.;

  • літаків — 347 (+1) од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7843 (+14) од.;

  • крилаті ракети — 1915 од.;

  • кораблі/катери — 25 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13332 (+65) од.;

  • спеціальна техніка — 1620 (+3) од.

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