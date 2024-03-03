Армія РФ у лютому зазнала найбільших втрат з початку війни проти України — розвідка Британії

Середньодобові втрати російської армії у лютому 2024 року були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У лютому РФ мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни

За даними відомства, у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу.

Як зазначає британська розвідка, на сьогодні РФ, ймовірно, втратила понад 355 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими під час війни в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JkIbp9Nc5H — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 3, 2024

В огляді вказують, що зростання середньодобового показника втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

Хоча це і дорого коштує з погляду людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту, — додає розвідка Британії. Поширити

Втрати російської армії за добу

З даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого 2022 року становлять близько 416 800 військовослужбовців.

За добу російське військо втратило 1 160 військових, а з техніки знищено: