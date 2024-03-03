Армія РФ у лютому зазнала найбільших втрат з початку війни проти України — розвідка Британії

Середньодобові втрати російської армії у лютому 2024 року були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
У лютому РФ мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни
За даними відомства, у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу.
Як зазначає британська розвідка, на сьогодні РФ, ймовірно, втратила понад 355 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими під час війни в Україні.
В огляді вказують, що зростання середньодобового показника втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.
Втрати російської армії за добу
З даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого 2022 року становлять близько 416 800 військовослужбовців.
За добу російське військо втратило 1 160 військових, а з техніки знищено:
танків — 6640 (+16) од.;
бойових броньованих машин — 12639 (+28) од.;
артилерійських систем — 10188 (+35) од.;
РСЗВ — 1003 од.;
засоби ППО — 696 од.;
літаків — 347 (+1) од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7843 (+14) од.;
крилаті ракети — 1915 од.;
кораблі/катери — 25 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13332 (+65) од.;
спеціальна техніка — 1620 (+3) од.
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