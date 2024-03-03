ЗСУ знищили понад тисячу солдат РФ, 16 танків та 1 літак
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад тисячу солдат РФ, 16 танків та 1 літак

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 416 800 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6640 (+16) од.;

  • бойових броньованих машин — 12639 (+28) од.;

  • артилерійських систем — 10188 (+35) од.;

  • РСЗВ — 1003 од.;

  • засоби ППО — 696 од.;

  • літаків — 347 (+1) од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7843 (+14) од.;

  • крилаті ракети — 1915 од.;

  • кораблі/катери — 25 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13332 (+65) од.;

  • спеціальна техніка — 1620 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника біля населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке і Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська агресора біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області, — зазначає Генштаб.

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