ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 16 танков и 1 самолет

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общая численность потерь русской армии с начала вторжения составляет 416 800 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков - 6640 (+16) ед;
боевых бронированных машин - 12639 (+28) ед;
артиллерийских систем - 10188 (+35) ед;
РСЗО - 1003 ед.;
средства ПВО - 696 ед;
самолетов - 347 (+1) ед;
вертолетов - 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14) ед;
крылатые ракеты - 1915 ед.;
корабли/катера - 25 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед;
специальная техника - 1620 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать войска агрессора у Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.
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