ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 16 танков и 1 самолет
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 16 танков и 1 самолет

Генштаб ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общая численность потерь русской армии с начала вторжения составляет 416 800 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков - 6640 (+16) ед;

  • боевых бронированных машин - 12639 (+28) ед;

  • артиллерийских систем - 10188 (+35) ед;

  • РСЗО - 1003 ед.;

  • средства ПВО - 696 ед;

  • самолетов - 347 (+1) ед;

  • вертолетов - 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14) ед;

  • крылатые ракеты - 1915 ед.;

  • корабли/катера - 25 ед.;

  • подводные лодки - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед;

  • специальная техника - 1620 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать войска агрессора у Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник предпринял безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, отмечает Генштаб.

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