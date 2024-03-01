Где Украина может срочно найти снаряды для ВСУ — мнение эксперта

Помочь нам может Корея, где количество снарядов измеряется миллионами.
Где Украина может срочно найти снаряды для ВСУ
Украинские военные срочно нуждаются в артиллерийских боеприпасах. Найти нужное количество можно в Южной Корее, где арсенал измеряется миллионами единиц снарядов.
Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
По его словам, Южная Корея готовилась к войне с Северной Кореей, однако объем помощи, поступивший из страны — микроскопический.
ЕС не раскрывает своих поставщиков оружия
Официальный Брюссель отказывается рассказывать журналистам, какие страны за пределами Европы могут быть привлечены к производству боеприпасов для ВСУ.
В Евросоюзе утверждают, что это тайна.
По словам премьера Португалии Антониу Кошта, министры обороны ЕС представят "в течение следующих десяти дней конкретный план по усилению способности заказывать боеприпасы для поддержки военных усилий украинского народа".
Несколько стран, включая Францию, Германию и Италию, подписали двусторонние соглашения о безопасности с Киевом за последние недели.
Официальный Брюссель делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед Украиной, особенно в части снабжения снарядами.
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