При каких условиях РФ не выполнит миллионный снарядный план — ответ ГУР

Продолжается война на Украине. При усилении международной санкционной политики против РФ и продолжении активной работы украинских Сил безопасности и обороны Украины по объектам врага, Россия не сможет выполнить план по изготовлению 2,7 миллионов снарядов в этом году.
При каких условиях РФ не выполнит миллионный снарядный план
Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Ужесточение санкционной политики.
Он отметил, что, безусловно, нужна работа украинских Сил безопасности и обороны по тем объектам врага, которые непосредственно имеют отношение к военной промышленности.
На уточняющий вопрос, какую информацию располагает украинская разведка о фактах вероятных поставок в Россию снарядов от Северной Кореи и Ирана, Юсов ответил:
Что известно о сотрудничестве с Ираном
По его словам, по Ирану факты сотрудничества есть.
Но они в основном касаются другой номенклатуры. Прежде всего, понятно, речь идет о беспилотных летательных аппаратах. Если вопрос о ракетах, то нет, таких фактов сейчас нет.
Также, по словам представителя ГУР, не изменились планы России по продолжению атак на энергообъекты Украины для сохранения и достижения политических целей и уничтожения украинской инфраструктуры.
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