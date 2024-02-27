При каких условиях РФ не выполнит миллионный снарядный план — ответ ГУР

Продолжается война на Украине. При усилении международной санкционной политики против РФ и продолжении активной работы украинских Сил безопасности и обороны Украины по объектам врага, Россия не сможет выполнить план по изготовлению 2,7 миллионов снарядов в этом году.

При каких условиях РФ не выполнит миллионный снарядный план

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Ужесточение санкционной политики.

Активная работа проукраинской международной коалиции, которая будет эту санкционную политику не только усиливать решения, но и контролировать выполнение предыдущих решений, искать щелочки и закрывать их. И работа такая ведется, — подчеркнул Юсов. Поделиться

Он отметил, что, безусловно, нужна работа украинских Сил безопасности и обороны по тем объектам врага, которые непосредственно имеют отношение к военной промышленности.

И такая уж работа ведется. Дальше нужно сопротивление, активное сопротивление украинского народа, — заявил Юсов. Андрей Юсов представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины

На уточняющий вопрос, какую информацию располагает украинская разведка о фактах вероятных поставок в Россию снарядов от Северной Кореи и Ирана, Юсов ответил:

По Северной Корее речь идет не о возможных, а вполне конкретных поставках. Это действительно большие партии и достаточно ощутимые объемы. Поделиться

Что известно о сотрудничестве с Ираном

По его словам, по Ирану факты сотрудничества есть.

Но они в основном касаются другой номенклатуры. Прежде всего, понятно, речь идет о беспилотных летательных аппаратах. Если вопрос о ракетах, то нет, таких фактов сейчас нет.

Также, по словам представителя ГУР, не изменились планы России по продолжению атак на энергообъекты Украины для сохранения и достижения политических целей и уничтожения украинской инфраструктуры.