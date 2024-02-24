Сколько боеприпасов поставила КНДР в РФ — данные Госдепа
Категория
Мир
Дата публикации

Сколько боеприпасов поставила КНДР в РФ — данные Госдепа

боеприпас
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С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

КНДР с сентября поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами

С начала октября 2023 г. Россия импортировала морские контейнеры с грузами военного назначения из КНДР через Восточный порт для использования в войне против Украины.

В частности, более 7400 контейнеров с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, были доставлены в Россию через терминал ООО "Восточная стивидорная компания" (ССК) в порту "Восточный". Контейнеры с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, также доставлялись в Россию через расположенную неподалеку военно-морскую ракетную базу "Дунай", — отмечается в бюллетене.

КНДР помогает России

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре это подтвердили и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Также Скибицкий рассказал о том, что КНДР поставила России полтора миллиона артиллерийских боеприпасов. Большинство было произведено во второй половине XX века.

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