Сколько боеприпасов поставила КНДР в РФ — данные Госдепа

С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.
КНДР с сентября поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами
С начала октября 2023 г. Россия импортировала морские контейнеры с грузами военного назначения из КНДР через Восточный порт для использования в войне против Украины.
КНДР помогает России
В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре это подтвердили и рассказали детали.
Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
Также Скибицкий рассказал о том, что КНДР поставила России полтора миллиона артиллерийских боеприпасов. Большинство было произведено во второй половине XX века.
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