У ООН нет возможности проверить «сообщение об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны».
В ООН прокомментировали использование ракет КНДР против Украины
Представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика попросили прокомментировать поставки ракет из Северной Кореи в РФ.
При этом он отметил, что у ООН нет возможности проверить "сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".
Сколько северокорейских ракет использовала РФ против Украины
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал накануне, что за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года РФ нанесла по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины северокорейскими ракетами.
Были использованы по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Вероятно, это были Kn-23/24.
Наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля 2024 года.
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