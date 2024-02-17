У ООН нет возможности проверить «сообщение об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны».

В ООН прокомментировали использование ракет КНДР против Украины

Представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика попросили прокомментировать поставки ракет из Северной Кореи в РФ.

Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов, — отметил представитель генсека ООН. Поделиться

При этом он отметил, что у ООН нет возможности проверить "сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".

Сколько северокорейских ракет использовала РФ против Украины

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал накануне, что за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года РФ нанесла по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины северокорейскими ракетами.

Были использованы по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Вероятно, это были Kn-23/24.

Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения, — сказал Андрей Костин. Поделиться