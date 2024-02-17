В ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».
В ООН прокоментували використання ракет КНДР проти України
Речника генсека ООН Стефана Дюжарріка попросили прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.
При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».
Скільки північнокорейських ракет використала РФ проти України
Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів напередодні, що за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року РФ завдала щонайменше 12 ударів по семи регіонах України північнокорейськими ракетами.
Було використано щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Імовірно, це були Kn-23/24.
Найбільш масовану ракетну атаку цим типом ракет було задокументовано 7 лютого 2024 року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-