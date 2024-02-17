В ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».

В ООН прокоментували використання ракет КНДР проти України

Речника генсека ООН Стефана Дюжарріка попросили прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.

Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань, — зазначив речник генсека ООН. Поширити

При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».

Скільки північнокорейських ракет використала РФ проти України

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів напередодні, що за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року РФ завдала щонайменше 12 ударів по семи регіонах України північнокорейськими ракетами.

Було використано щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Імовірно, це були Kn-23/24.

Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення, — сказав Андрій Костін. Поширити