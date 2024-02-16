Вирву в Бучанській громаді на Київщині спричинила північнокорейська ракета KN-24 — ЗМІ
Категорія
Україна
Дата публікації

Вирву в Бучанській громаді на Київщині спричинила північнокорейська ракета KN-24 — ЗМІ

Буча
Джерело:  Українська правда

Під час масованого ракетного удару по Україні 15 лютого Росія використала північнокорейську ракету KN-2. Вона впала у Київській області, спричинивши велику вирву у Бучанській громаді.

Падіння північнокорейської ракети на Київщині

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, падіння KN-24 спричинило величезну вирву в Бучанському районі.

За словами джерел УП, це вже не перше використання такого типу ракет.

За даними прокуратури, російські війська вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва — це 12 ударів по семи регіонах України із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року.

Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення.

Ракетна атака 15 лютого

У ніч на 15 лютого російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

З 26 ракет різних типів сили ППО знищили 13 ракет:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

  • 2 крилаті ракети «Калібр»;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59

Серед ракет, якими атакувала Росія, ймовірно, були і ракети північнокорейського виробництва KN-23.

У Львові ракета влучила в об’єкт інфраструктури, пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків. Поранено 2 людини.

У Запоріжжі поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

Над Києвом всі ракети збили, постраждалих чи руйнувань немає.

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