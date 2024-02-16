Російські війська вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Імовірно, це були Kn-23/24.
РФ використовує проти України ракети з Північної Кореї
Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України північнокорейськими ракетами.
Найбільш масовану ракетну атаку цим типом ракет було задокументовано 7 лютого 2024 року.
Він додав, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову: тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.
Що відомо про ракети з Північної Кореї
Генпрокурор розповів, що такі ракети мають різні маркувальні номери та символи, які можуть свідчити про корейське походження.
За словами Костіна, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті, максимальна дальність пуску ракет — до 650 км.
Росія завдала ударів ними з з території Воронезької області. Однак точність цих ракет викликає запитання.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-