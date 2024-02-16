РФ вже використала проти України щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вже використала проти України щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР

Kn-23/24
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Російські війська вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Імовірно, це були Kn-23/24.

РФ використовує проти України ракети з Північної Кореї

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України північнокорейськими ракетами.

Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення.

Андрій Костін

Андрій Костін

Генеральний прокурор України

Найбільш масовану ракетну атаку цим типом ракет було задокументовано 7 лютого 2024 року.

Атаковано було три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано, — наголосив Костін.

Він додав, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову: тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.

Що відомо про ракети з Північної Кореї

Генпрокурор розповів, що такі ракети мають різні маркувальні номери та символи, які можуть свідчити про корейське походження.

Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження.

За словами Костіна, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті, максимальна дальність пуску ракет — до 650 км.

Росія завдала ударів ними з з території Воронезької області. Однак точність цих ракет викликає запитання.

Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної — до кількох кілометрів і більше — або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові, — сказав прокурор.

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