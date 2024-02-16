Российские войска уже запустили по Украине не менее 24 баллистических ракет северокорейского производства. Вероятно, это были Kn-23/24.

РФ использует против Украины ракеты из Северной Кореи

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины северокорейскими ракетами.

Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения. Андрей Костин Генеральный прокурор Украины

Наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля 2024 года.

Атаковано было три города: Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу). Во всех этих случаях попадание по возможным целям не зафиксировано, — подчеркнул Костин. Поделиться

Он добавил, что удар, который нанес больше жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.

Что известно о ракетах из Северной Кореи

Генпрокурор рассказал, что такие ракеты имеют разные маркировочные номера и символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении.

Также характер и объем разрушений (размер воронки, впечатляющее действие), особенность траектории полета были разными. То есть, эти ракеты имеют больший диаметр, чем аналогичные модели российского и советского происхождения. Поделиться

По словам Костина, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте, максимальная дальность пуска ракет — до 650 км.

Россия нанесла удары ими с территории Воронежской области. Однако точность этих ракет вызывает вопросы.