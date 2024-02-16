Российские войска уже запустили по Украине не менее 24 баллистических ракет северокорейского производства. Вероятно, это были Kn-23/24.
РФ использует против Украины ракеты из Северной Кореи
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины северокорейскими ракетами.
Наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля 2024 года.
Он добавил, что удар, который нанес больше жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.
Что известно о ракетах из Северной Кореи
Генпрокурор рассказал, что такие ракеты имеют разные маркировочные номера и символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении.
По словам Костина, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте, максимальная дальность пуска ракет — до 650 км.
Россия нанесла удары ими с территории Воронежской области. Однако точность этих ракет вызывает вопросы.
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