РФ уже использовала против Украины по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР
Категория
Украина
Дата публикации

РФ уже использовала против Украины по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР

Kn-23/24
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Источник:  Интерфакс-Украина

Российские войска уже запустили по Украине не менее 24 баллистических ракет северокорейского производства. Вероятно, это были Kn-23/24.

РФ использует против Украины ракеты из Северной Кореи

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины северокорейскими ракетами.

Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генеральный прокурор Украины

Наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля 2024 года.

Атаковано было три города: Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу). Во всех этих случаях попадание по возможным целям не зафиксировано, — подчеркнул Костин.

Он добавил, что удар, который нанес больше жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.

Что известно о ракетах из Северной Кореи

Генпрокурор рассказал, что такие ракеты имеют разные маркировочные номера и символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении.

Также характер и объем разрушений (размер воронки, впечатляющее действие), особенность траектории полета были разными. То есть, эти ракеты имеют больший диаметр, чем аналогичные модели российского и советского происхождения.

По словам Костина, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте, максимальная дальность пуска ракет — до 650 км.

Россия нанесла удары ими с территории Воронежской области. Однако точность этих ракет вызывает вопросы.

Из 24 выпущенных ракет известно о двух сравнительно точных попаданиях: НПЗ в Кременчуге и техническая территория аэродрома "Канатово". Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга — до нескольких километров и более — либо взорвались в воздухе, либо поразили жилые кварталы в Харькове, — сказал прокурор.

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