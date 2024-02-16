Воронку в Бучанской общине на Киевщине вырыла северокорейская ракета KN-24 — СМИ

В ходе массированного ракетного удара по Украине 15 февраля Россия использовала северокорейскую ракету KN-2. Она упала в Киевской области, вырыв большую воронку в Бучанской общине.

Падение северокорейской ракеты в Киевской области

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, падение KN-24 повлекло за собой огромную воронку в Бучанском районе.

По словам источников УП, это уже не первое использование такого типа ракет.

По данным прокуратуры, российские войска уже запустили по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства — это 12 ударов по семи регионам Украины с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года.

Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения.

Ракетная атака 15 февраля

В ночь на 15 февраля российские войска нанесли массированную ракетную атаку по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — «Калибр», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, зенитными управляемыми. ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Из 26 ракет разных типов силы ПВО уничтожили 13 ракет:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59

Посреди ракет, которыми атаковала Россия, возможно, были и ракеты северокорейского производства KN-23.

Во Львове ракета попала в объект инфраструктуры, повреждены две школы, детсад и 18 жилых домов. Ранены 2 человека.

В Запорожье ранен один человек и есть попадание по объекту инфраструктуры. О двух раненых сообщили в Хмельницкой области.

Над Киевом все ракеты сбили, пострадавших или разрушений нет.