Несмотря на санкции. КНДР направляет в Россию своих рабочих

Первая группа северокорейских рабочих уже, вероятно, в России. В случае подтверждения этот шаг станет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих отправку рабочих КНДР за границу.
Рабочие из КНДР уже в России
В начале февраля 2024 года около 300 человек, вероятно, северокорейских рабочих, прибыли в Россию на поезде.
Об этом сообщает Yonhap .
Ссылаясь на источник в России, старший научный сотрудник финансируемого государством Корейского института национального объединения Чо Хан Бом сообщил, что 5 февраля сотни северокорейских рабочих заметили, как они выходили из поезда на станции недалеко от Владивостока.
Их видели, как они несли пакеты, но судя по их одежде, их можно было с первого взгляда идентифицировать как рабочих, а не как туристов.
Он исключил возможность того, что это были студенты, которые учатся за границей, или должностные лица дипломатических миссий.
Нарушение санкций против КНДР
Чо сказал, что они, похоже, входят в первую группу северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.
В случае подтверждения этот шаг станет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих отправку рабочих КНДР за границу.
Все государства-члены ООН были обязаны репатриировать всех северокорейцев, получающих доход в их юрисдикции, до конца 2019 года в соответствии с резолюцией СБ ООН 2397, принятой в 2017 году.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи отказалась подтвердить прибытие сотен рабочих Северной Кореи в Россию.
Мы отслеживаем ситуацию, связанную с отправкой Северной Кореи своих рабочих в Россию.
КНДР помогает России ракетами
В декабре 2023 года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре это подтвердили и рассказали детали.
Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.
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