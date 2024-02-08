Хакеры КНДР могли украсть 3 млрд долл для развития программы ядерного оружия

Северная Корея заработала 3 миллиарда долларов для финансирования своей программы ядерного оружия с помощью десятков кибератак.
Хакерские атаки Северной Кореи
Reuters ознакомился с неопубликованным отчетом ООН, в котором говорится о расследовании кибератак.
Ранее Пхеньян отрицал обвинения в хакерских атаках или других кибератаках.
Однако известно, что хакерские группы Северной Кореи, подчиненные Главному разведывательному управлению Пхеньяна, продолжали осуществлять большое количество кибератак.
Нарушение санкций Северной Кореей
В отчете говорится, что Пхеньян продолжал разрабатывать ядерное оружие и производить ядерные материалы, хотя последнее известное ядерное испытание состоялось в 2017 году.
Также там добавили, что Северная Корея продолжила запуски баллистических ракет, вывела спутник на орбиту и добавила «тактическую ядерную подлодку» в свой арсенал.
Совет Безопасности ООН уже давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты.
С 2006 года КНДР находится под санкциями ООН, которые Совет Безопасности неоднократно усиливал, пытаясь прекратить финансирование разработки оружия массового уничтожения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-