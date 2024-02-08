Хакеры КНДР могли украсть 3 млрд долл для развития программы ядерного оружия

Северная Корея заработала 3 миллиарда долларов для финансирования своей программы ядерного оружия с помощью десятков кибератак.

Хакерские атаки Северной Кореи

Reuters ознакомился с неопубликованным отчетом ООН, в котором говорится о расследовании кибератак.

Комиссия расследует 58 подозреваемых кибератак КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 годы стоимостью примерно 3 миллиарда долларов, которые, как сообщается, помогают финансировать разработку оружия массового уничтожения КНДР, — пишут мониторы. Поделиться

Ранее Пхеньян отрицал обвинения в хакерских атаках или других кибератаках.

Однако известно, что хакерские группы Северной Кореи, подчиненные Главному разведывательному управлению Пхеньяна, продолжали осуществлять большое количество кибератак.

Тенденции включают атаки КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также все более общий доступ к инфраструктуре и инструментам, — отмечают наблюдатели. Поделиться

Нарушение санкций Северной Кореей

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) продолжает пренебрегать санкциями Совета Безопасности, — говорится в отчете. Поделиться

В отчете говорится, что Пхеньян продолжал разрабатывать ядерное оружие и производить ядерные материалы, хотя последнее известное ядерное испытание состоялось в 2017 году.

Также там добавили, что Северная Корея продолжила запуски баллистических ракет, вывела спутник на орбиту и добавила «тактическую ядерную подлодку» в свой арсенал.

Совет Безопасности ООН уже давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты.