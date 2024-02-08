Хакери КНДР могли вкрасти 3 млрд дол для розвитку програми ядерної зброї
Категорія
Технології
Дата публікації

Хакери КНДР могли вкрасти 3 млрд дол для розвитку програми ядерної зброї

Хакер
Джерело:  Reuters

Північна Корея заробила 3 мільярди доларів для фінансування своєї програми ядерної зброї за допомогою десятків кібератак.

Хакерські атаки Північної Кореї

Reuters ознайомився з неопублікованим звітом ООН, у якому йдеться про розслідування кібератак.

Комісія розслідує 58 підозрюваних кібератак КНДР на компанії, пов’язані з криптовалютою, у період з 2017 по 2023 роки, вартістю приблизно 3 мільярди доларів, які, як повідомляється, допомагають фінансувати розробку зброї масового знищення КНДР, — пишуть монітори.

Раніше Пхеньян заперечував звинувачення в хакерських атаках чи інших кібератаках.

Однак відомо, що хакерські групи Північної Кореї, підпорядковані Головному розвідувальному управлінню Пхеньяна — продовжували здійснювати велику кількість кібератак.

Тенденції включають атаки КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також все більший спільний доступ до інфраструктури та інструментів, — зазначають спостерігачі.

Порушення санкцій Північною Кореєю

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) продовжує нехтувати санкціями Ради Безпеки, — йдеться у звіті.

У звіті зазначено, що Пхеньян продовжував розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, хоча останнє відоме ядерне випробування відбулося у 2017 році.

Також там додали, що Північна Корея продовжила запуски балістичних ракет, вивела супутник на орбіту та додала «тактичний ядерний підводний човен» до свого арсеналу.

Рада Безпеки ООН вже давно заборонила Північній Кореї проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети.

З 2006 року КНДР перебуває під санкціями ООН, які Рада Безпеки неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування її розробки зброї масового знищення.

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