Хакери КНДР могли вкрасти 3 млрд дол для розвитку програми ядерної зброї

Північна Корея заробила 3 мільярди доларів для фінансування своєї програми ядерної зброї за допомогою десятків кібератак.
Хакерські атаки Північної Кореї
Reuters ознайомився з неопублікованим звітом ООН, у якому йдеться про розслідування кібератак.
Раніше Пхеньян заперечував звинувачення в хакерських атаках чи інших кібератаках.
Однак відомо, що хакерські групи Північної Кореї, підпорядковані Головному розвідувальному управлінню Пхеньяна — продовжували здійснювати велику кількість кібератак.
Порушення санкцій Північною Кореєю
У звіті зазначено, що Пхеньян продовжував розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, хоча останнє відоме ядерне випробування відбулося у 2017 році.
Також там додали, що Північна Корея продовжила запуски балістичних ракет, вивела супутник на орбіту та додала «тактичний ядерний підводний човен» до свого арсеналу.
Рада Безпеки ООН вже давно заборонила Північній Кореї проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети.
З 2006 року КНДР перебуває під санкціями ООН, які Рада Безпеки неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування її розробки зброї масового знищення.
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