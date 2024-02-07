Росія обстріляла Харків північнокорейськими ракетами

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, — північнокорейського виробництва.

Вибухотехніки зібрали на території промислової зони металеві уламки балістичних ракет.

За попередніми висновками спеціалістів — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).

Фото: Сергій Болвінов

Ракетна атака на Україну 7 лютого

Зранку 7 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під ударом ворога — Миколаїв, Покровськ, Київ, Харків, а також окремі населенні пункти Львівської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, балістичні ракети «Іскандер-М», «Калібр», зенітні керовані ракети С-300.

Сили ППО знищили 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У Києві внаслідок ракетної атаки загинуло 4 людини, 40 отримали поранення. У Голосіївському районі виникла пожежа у житловому будинку. У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.

У Харкові внаслідок ударів поранені 52-річна жінка, а також 59- та 64-річні чоловіки. Дві ракети влучили по підприємству, яке займається виробництвом бетону.

У Дніпропетровській області було влучання в інфраструктурний об’єкт. Без постраждалих.

У Стрийському районі Львівської області серед поля виявили уламки збитої російської ракети, яка не здетонувала. У Дрогобичі ракета влучила в промисловий об'єкт, виникла пожежа.

У Миколаєві одна людина загинула, є поранені. Пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.