РФ утром била по Харькову ракетами из Северной Кореи — полиция

Россия с утра 7 февраля ударила по меньшей мере двумя баллистическими ракетами северокорейского производства по Харькову.

Россия обстреляла Харьков северокорейскими ракетами

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, — северокорейского производства.

Взрывотехники собрали на территории промышленной зоны металлические обломки баллистических ракет.

По предварительным выводам специалистов — это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23).

Фото: Сергей Болвинов

Ракетная атака на Украину 7 февраля

Утром 7 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Под ударом врага — Николаев, Покровск, Киев, Харьков. Отдельные населённые пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.

Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, баллистические ракеты "Искандер-М", "Калибр", зенитные управляемые ракеты С-300.

Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты «Калибр»;

15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

В Киеве в результате ракетной атаки погибли 4 человека, 40 получили ранения. В Голосеевском районе возник пожар в жилом доме. В Днепровском районе в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.

В Харькове в результате ударов ранены 52-летняя женщина, а также 59- и 64-летние мужчины. Две ракеты попали по предприятию, занимающемуся производством бетона.

В Днепропетровской области было попадание в инфраструктурный объект. Без пострадавших.

В Стрыйском районе Львовской области среди поля обнаружили обломки сбитой российской ракеты, которая не сдетонировала. В Дрогобыче ракета попала в промышленный объект, возник пожар.

В Николаеве один человек погиб, есть раненые. Повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети.