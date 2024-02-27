За яких умов РФ не виконає мільйонний снарядний план — відповідь ГУР

Продовжується війна в Україні. За умов посилення міжнародної санкційної політики проти РФ та продовження активної роботи українських Сил безпеки і оборони України по об’єктах ворога, Росія не зможе виконати план з виготовлення 2,7 мільйонів снарядів цього року.

За яких умов РФ не виконає мільйонний снарядний план

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Посилення санкційної політики.

Активна робота проукраїнської міжнародної коаліції, яка буде цю санкційну політику не лише посилювати рішення, але й контролювати виконання попередніх рішень, шукати шпаринки і закривати їх. І робота така ведеться, — підкреслив Юсов. Поширити

Він зауважив, що безумовно потрібна робота українських Сил безпеки і оборони по тих об’єктах ворога, які безпосередньо мають відношення до військової промисловості.

І така вже робота ведеться. Далі потрібен спротив, активний спротив українського народу, — заявив Юсов. Андрій Юсов представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

На уточнювальне питання, яку інформацію має українська розвідка про факти ймовірних постачань до Росії снарядів від Північної Кореї та від Ірану, Юсов відповів:

По Північній Кореї йдеться не про ймовірні, а цілком конкретні постачання. Це справді великі партії і достатньо відчутні об’єми. Поширити

Що відомо про співпрацю з Іраном

За його словами, щодо Ірану факти співпраці є.

Але вони переважно стосуються іншої номенклатури. Насамперед зрозуміло, мова йде про безпілотні літальні апарати. Якщо питання про ракети, то ні, таких фактів зараз немає.

Також, за словами представника ГУР, не змінилися плани Росії щодо продовження атак на енергооб’єкти України для збереження і досягнення політичних цілей та знищення української інфраструктури.