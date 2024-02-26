Німеччина таємно домовляється з Індією про закупівлю боєприпасів для України — Spiegel
Категорія
Світ
Дата публікації

Німеччина таємно домовляється з Індією про закупівлю боєприпасів для України — Spiegel

Снаряди
Джерело:  Spiegel

Індія має сотні тисяч артилерійських снарядів, які вона не хоче відкрито передавати Україні через дружні відносини з РФ. Німецькі посадовці намагаються негласно домовитися з Індією про купівлю боєприпасів через посередників. 

Німеччина шукає боєприпаси для України

Німецький журнал Der Spiegel з посиланням на джерела пише, що група офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.

Вони обговорюють, до яких країн можна звернутися за боєприпасами, і як їх переконати.

Наприклад, Індія має великі кількості кілька сотень тисяч боєприпасів, однак там не хочуть їх відкрито передавати Україні. У Берліні вважають, що аналогічні угоди про купівлю боєприпасів можливі з арабськими країнами.

Деякі з цих країн мають великі запаси снарядів. Крім того, на думку експертів, запаси можуть бути на Балканах та в Африці.

Пошук боєприпасів для України

Незважаючи на ситуацію з боєприпасами, у Євросоюзі досі ведуть суперечки про гроші.

Франція наполягає на тому, щоб боєприпаси та зброю на гроші ЄС закуповувалися тільки у європейських компаній, а не у третіх країн, які при цьому могли б швидко здійснити постачання.

Збройні сили України наразі відчувають гострий дефіцит артилерійських снарядів.

24 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що до кінця березня ЄС планує поставити Києву майже 170 тисяч снарядів.

26 лютого Кулеба підтвердив, що на тлі нестачі власних боєприпасів країни Заходу шукають їх у третіх країнах.

Є рішення, де та як отримати снаряди [для України]. Зараз — це не буде секретом — у третіх країнах, тобто партнери мають купити снаряди у третіх країнах і передати їх на Україну.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли закінчиться "снарядний голод" у ЗСУ — думка експерта
снаряди
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кулеба закликав Європу заборонити експорт снарядів до інших країн, крім України
Кулеба
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планує виготовити 2,7 млн снарядів у 2024 році — ГУР
Боєприпас

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?