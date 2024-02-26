Германия тайно договаривается с Индией о закупке боеприпасов для Украины — Spiegel

У Индии есть сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые она не хочет открыто передавать Украине из-за дружеских отношений с РФ. Немецкие чиновники пытаются негласно договориться с Индией о покупке боеприпасов через посредников.

Германия ищет боеприпасы для Украины

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники пишет, что группа офицеров, дипломатов и государственных служащих по канцелярии, финансовому и экономическому ведомствам встречается в Берлине каждые две недели.

Они обсуждают, в какие страны можно обратиться за боеприпасами, и как их убедить.

К примеру, Индия имеет большие количества несколько сотен тысяч боеприпасов, однако там не хотят их открыто передавать Украине. В Берлине полагают, что аналогичные соглашения о покупке боеприпасов возможны с арабскими странами.

Некоторые из этих стран обладают большими запасами снарядов. Кроме того, по мнению экспертов, запасы могут быть на Балканах и Африке.

Поиск боеприпасов для Украины

Несмотря на ситуацию с боеприпасами, в Евросоюзе до сих пор ведут споры о деньгах.

Франция настаивает на том, чтобы боеприпасы и оружие на деньги ЕС закупались только у европейских компаний, а не у третьих стран, которые при этом могли бы быстро осуществить поставки.

Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что до конца марта ЕС планирует поставить Киеву около 170 тысяч снарядов.

26 февраля Кулеба подтвердил, что на фоне нехватки собственных боеприпасов страны Запада ищут ее в третьих странах.