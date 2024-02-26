Россия планирует произвести 2,7 млн снарядов в 2024 году — ГУР

У России есть планы на изготовление 2,7 млн снарядов в 2024 году, а в феврале они запланировали выпустить 130 ракет класса «Искандер», «Калибр», Х-101, Х-32 и «Кинжал».

Сколько боеприпасов производит РФ

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что Россия смогла произвести два миллиона боеприпасов, а на этот год, кажется, хочет выйти на 2,7 миллиона боеприпасов.

Но это планы. Увидим, будут ли они осуществлены. Но это требует, во-первых, модернизации производства, расконсервации или создания новых линий. Вадим Скибицкий Представитель ГУР

Именно поэтому, по его словам, Украина просит партнеров, что санкции должны быть направлены на станки, материалы, из которых делается электронные чипы, микросхемы и так далее.

Скибицкий напомнил, что Европейский Союз обещал Украине один миллион снарядов в год — это из всех стран ЕС.

Из Северной Кореи россияне уже получили 1,5 млн. снарядов 122 мм и 152 мм. Это боеприпасы 70-80 лет, половина из них не срабатывает.

Изготовление ракет в РФ

По данным украинской разведки, в феврале 2024 года россияне запланировали выпустить 130 ракет класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32 и "Кинжал".

В РФ был создан центр, занимающийся замещением иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на элементы российского производства. Они хуже качества, несовершенны, но позволяют производить оружие.

Сейчас россияне используют ракеты, изготовленные в четвертом квартале 2023 года, то есть сразу с конвейера. Мы видим, что ракеты перестают соответствовать заявленным характеристикам, их качество ухудшается, —говорит Скибицкий. Поделиться

На примере "Калибров" разведка прослеживает, что намного уменьшилось применение этих ракет. Последнее их большое применение было в сентябре, затем россияне применили три ракеты 2 января, и 15 февраля — две ракеты "Калибр".