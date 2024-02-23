ЕС стремится собрать 1,5 млрд долл на закупку боеприпасов для Украины — FT

Страны Евросоюза пытаются собрать 1,5 млрд долл. как экстренное финансирование, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за границы для укрепления линии фронта против России.

Что известно о закупке боеприпасов для Украины

Инициатором последнего мероприятия по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия, чтобы компенсировать безысходность в Конгрессе по поводу помощи США и задержек в европейском производстве.

Официальные лица, знакомые с ходом обсуждений, говорят, что стране нужны европейские партнеры, чтобы помочь выделить 1,5 млрд долларов на закупку боеприпасов, которую Прага организует с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других — сказал человек, осведомленный об этой инициативе. Поделиться

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.

Послы ЕС не смогли достичь соглашения по закупке боеприпасов за пределами блока на встрече в Брюсселе в среду и поставили цель согласовать правила нового вливания капитала на саммит лидеров ЕС 21 марта.

Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен, чтобы отразить ее крупную двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро.

Франция и Греция настаивают на том, что расширенный EPF должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии, что не позволит ему финансировать чешский план или боеприпасы из США.

Что известно о дефиците снарядов

Украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно украинским защитникам пришлось отступить из Авдеевки на фоне сложнейшей ситуации вокруг города.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерял бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды.

По его словам, масштабы российско-украинской войны достигли того уровня, к которому составы снарядов оказались не готовы.

Как считает глава МИД Украины, очень важно, чтобы правительства подписывали более долгосрочные контракты с производителями снарядов в Европе.