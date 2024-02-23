ЄС прагне зібрати 1,5 млрд дол на закупівлю боєприпасів для України — FT

Країни Євросоюзу намагаються зібрати 1,5 млрд дол як екстрене фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами з-за кордону для зміцнення лінії фронту проти Росії.

Що відомо про закупівлю боєприпасів для України

Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія, щоб компенсувати безвихідь у Конгресі щодо допомоги США і затримок у європейському виробництві.

Офіційні особи, знайомі з ходом обговорень, кажуть, що країні потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити 1,5 млрд доларів на закупівлю боєприпасів, яку Прага організовує відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших — сказала людина, обізнана про цю ініціативу. Поширити

Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок, кажуть чиновники, знайомі з чеською схемою.

Посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено, щоб відобразити її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро.

Франція і Греція наполягають на тому, що розширений EPF має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії, що не дасть йому змоги фінансувати чеський план або боєприпаси зі США.

Що відомо про дефіцит снарядів

Українські захисники відчувають дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно українським захисникам довелося відступити з Авдіївки на тлі дуже складної ситуації навколо міста.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не втратив би Авдіївку, якби союзники вчасно передали артилерійські снаряди.

За його словами, масштаби російсько-української війни сягли того рівня, до якого склади снарядів виявились неготовими.

Як вважає глава МЗС України, вкрай важливо, щоб уряди підписувати більш довгострокові контракти з виробниками снарядів у Європі.