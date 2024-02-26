Росія планує виготовити 2,7 млн снарядів у 2024 році — ГУР
Категорія
Світ
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Росія планує виготовити 2,7 млн снарядів у 2024 році — ГУР

Боєприпас
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Росія має плани на виготовлення 2,7 млн снарядів у 2024 році, а у лютому вони запланували випустити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32 і «Кинджал».

Скільки боєприпасів виготовляє РФ

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія спромоглася виготовити два мільйони боєприпасів, а на цей рік, здається, хоче вийти на 2,7 мільйони боєприпасів.

Але це плани. Побачимо, чи будуть вони здійснені. Але це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервація або створення нових ліній.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Представник ГУР

Саме тому, за його словами, Україна просить партнерів, що санкції повинні бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких робиться електронні чіпи, мікросхеми і так далі.

Скібіцький нагадав, що Європейський Союз обіцяв Україні один мільйон снарядів в рік — це зі всіх країн ЄС.

Із Північної Кореї росіяни вже отримали 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм. Це боєприпаси 70-80 років, половина з них не спрацьовує.

Виготовлення ракет у РФ

За даними української розвідки, у лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32 і «Кинджал».

У РФ створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони гірші за якістю, недосконалі, але дозволяють виробляти зброю.

Зараз росіяни використовують ракети, виготовлені у четвертому кварталі 2023 року ― тобто одразу з конвеєра. Ми бачимо, що ракети перестають відповідати заявленим характеристикам, їхня якість погіршується, — каже Скібіцький.

На прикладі “Калібрів” розвідка простежує, що набагато зменшилося застосування цих ракет. Останнє їхнє велике застосування було у вересні, потім росіяни застосували три ракети 2 січня, і 15-го лютого — дві ракети “Калібр”.

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