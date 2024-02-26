Росія планує виготовити 2,7 млн снарядів у 2024 році — ГУР

Росія має плани на виготовлення 2,7 млн снарядів у 2024 році, а у лютому вони запланували випустити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32 і «Кинджал».
Скільки боєприпасів виготовляє РФ
Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія спромоглася виготовити два мільйони боєприпасів, а на цей рік, здається, хоче вийти на 2,7 мільйони боєприпасів.
Саме тому, за його словами, Україна просить партнерів, що санкції повинні бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких робиться електронні чіпи, мікросхеми і так далі.
Скібіцький нагадав, що Європейський Союз обіцяв Україні один мільйон снарядів в рік — це зі всіх країн ЄС.
Із Північної Кореї росіяни вже отримали 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм. Це боєприпаси 70-80 років, половина з них не спрацьовує.
Виготовлення ракет у РФ
За даними української розвідки, у лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32 і «Кинджал».
У РФ створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони гірші за якістю, недосконалі, але дозволяють виробляти зброю.
На прикладі “Калібрів” розвідка простежує, що набагато зменшилося застосування цих ракет. Останнє їхнє велике застосування було у вересні, потім росіяни застосували три ракети 2 січня, і 15-го лютого — дві ракети “Калібр”.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-