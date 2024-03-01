Де Україна може терміново знайти снаряди для ЗСУ — думка експерта

Допомогти нам може Корея, де кількість снарядів вимірюється мільйонами.

Де Україна може терміново знайти снаряди для ЗСУ

Українські військові терміново потребують артилерійських боєприпасів. Знайти необхідну кількість можна в Південній Кореї, де арсенал вимірюється мільйонами одиниць снарядів.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, Південна Корея готувалася до війни з Північною Кореєю, проте об’єм допомоги, який нам надійшов з країни — мікроскопічний.

Корея передавала декілька сотень тисяч снарядів США, своїм союзникам, а ті по ланцюжку передавали нам. Більш ніж впевнений, що арсенал Кореї вимірюється до 10 мільйонів снарядів, які наявні у них, просто на складі лежать. Чому так? Тому що Північна Корея має не меншу кількість, а може навіть і більшу, — наголосив Павло Нарожний. Поширити

ЄС не розкриває своїх постачальників зброї

Офіційний Брюссель відмовляється розповідати журналістам, які саме країни за межами Європи можуть бути залучені до виробництва боєприпасів для ЗСУ.

В Євросоюзі стверджують, що це наразі таємниця.

За словами прем'єра Португалії Антоніу Кошта, міністри оборони ЄС представлять "протягом наступних десяти днів конкретний план щодо посилення спроможності замовляти боєприпаси для підтримки військових зусиль українського народу".

Кілька країн, включаючи Францію, Німеччину та Італію, підписали двосторонні угоди про безпеку з Києвом протягом останніх тижнів.