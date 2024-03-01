Розвідка Британії виявила нову серйозну проблему РФ у війні проти України

Британські розвідники дійшли висновку, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України у 2024 році.

ОПК Росії не витримує навантаження та виклики війни

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що оборонна промисловість Росії протягом минулого року суттєво наростила виробництво коштом збільшення числа людей, що працюють в ОПК, до 3,5 млн людей, збільшення числа змін і розширення наявних виробничих ліній.

Окрім того, наголошується, що збільшене виробництво відбувається за рахунок відновлення і модернізації існуючих запасів, а не нового виробництва.

До прикладу, британським розвідникам вдалося дізнатися, що переважна більшість основних бойових танків, випущених у 2023 році, складається з відновлених машин.

Міноборони Великої Британії також наголошує, що у 2023 році зросло виробництво артилерійських боєприпасів.

Попри це, виробництво снарядів, цілком можливо, досягне кульмінації в наступні 12 місяців, враховуючи обмежені потужності країни-агресорки.

Хоча оборонна промисловість нездатна повною мірою забезпечити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна надати матеріальну перевагу над Україною у 2024 році, — попереджає розвідка Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 March 2024.



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ГУР знищило всю ІТ-інфраструктуру компанії, яка допомагає російському ОПК

Кіберфахівцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдалося здійснити успішну кібератаку на ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting.

Що важливо розуміти, вона спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.