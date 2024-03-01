Розвідка Британії виявила нову серйозну проблему РФ у війні проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Розвідка Британії виявила нову серйозну проблему РФ у війні проти України

Міноборони Британії
Путін

Британські розвідники дійшли висновку, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України у 2024 році.

ОПК Росії не витримує навантаження та виклики війни

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що оборонна промисловість Росії протягом минулого року суттєво наростила виробництво коштом збільшення числа людей, що працюють в ОПК, до 3,5 млн людей, збільшення числа змін і розширення наявних виробничих ліній.

Окрім того, наголошується, що збільшене виробництво відбувається за рахунок відновлення і модернізації існуючих запасів, а не нового виробництва.

До прикладу, британським розвідникам вдалося дізнатися, що переважна більшість основних бойових танків, випущених у 2023 році, складається з відновлених машин.

Міноборони Великої Британії також наголошує, що у 2023 році зросло виробництво артилерійських боєприпасів.

Попри це, виробництво снарядів, цілком можливо, досягне кульмінації в наступні 12 місяців, враховуючи обмежені потужності країни-агресорки.

Хоча оборонна промисловість нездатна повною мірою забезпечити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна надати матеріальну перевагу над Україною у 2024 році, — попереджає розвідка Британії.

ГУР знищило всю ІТ-інфраструктуру компанії, яка допомагає російському ОПК

Кіберфахівцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдалося здійснити успішну кібератаку на ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting.

Що важливо розуміти, вона спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на «оборонку» держави-агресора, — наголошують у ГУР.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов змусив росіян здатися у полон. Боєць «Махно» підрозділу ГУР «Артан» про невідомі деталі спецоперацій
Боєць «Махно»
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ повертає на фронт власних обміняних військовополонених — ГУР
Військовополонені РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР озвучили прізвища, які причетні до проведення спецоперації "Майдан-3" проти України
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?