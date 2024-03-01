Разведка Британии обнаружила новую серьезную проблему РФ в войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка Британии обнаружила новую серьезную проблему РФ в войне против Украины

Минобороны Британии
Путин
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Британские разведчики пришли к выводу, что оборонно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности войны против Украины в 2024 году.

ОПК России не выдерживает нагрузки и вызовы войны

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что оборонная промышленность России в течение прошлого года существенно нарастила производство за счет увеличения числа работающих в ОПК людей до 3,5 млн человек, увеличения числа смен и расширения имеющихся производственных линий.

Кроме того, сообщается, что увеличение производства происходит за счет восстановления и модернизации существующих запасов, а не нового производства.

К примеру, британским разведчикам удалось узнать, что подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состоит из восстановленных машин.

Минобороны Великобритании также отмечает, что в 2023 году выросло производство артиллерийских боеприпасов.

Несмотря на это, производство снарядов, вполне возможно, достигнет кульминации в следующие 12 месяцев, учитывая ограниченные мощности страны-агрессорки.

Хотя оборонная промышленность не в состоянии в полной мере обеспечить потребности российских операций против Украины, она почти наверняка способна предоставить материальное преимущество над Украиной в 2024 году, – предупреждает разведка Британии.

ГУР уничтожило всю ИТ-инфраструктуру компании, помогающей российскому ОПК

Киберспециалистам Главного управления разведки Министерства обороны Украины удалось осуществить успешную кибератаку на ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting.

Что важно понимать, она специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

В условиях продолжающегося санкционного давления против России нанесен ущерб для врага — крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний РФ, работающих на «оборонку» государства-агрессора, – отмечают в ГУР.

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