Разведка Британии обнаружила новую серьезную проблему РФ в войне против Украины

Британские разведчики пришли к выводу, что оборонно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности войны против Украины в 2024 году.
ОПК России не выдерживает нагрузки и вызовы войны
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что оборонная промышленность России в течение прошлого года существенно нарастила производство за счет увеличения числа работающих в ОПК людей до 3,5 млн человек, увеличения числа смен и расширения имеющихся производственных линий.
Кроме того, сообщается, что увеличение производства происходит за счет восстановления и модернизации существующих запасов, а не нового производства.
К примеру, британским разведчикам удалось узнать, что подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состоит из восстановленных машин.
Минобороны Великобритании также отмечает, что в 2023 году выросло производство артиллерийских боеприпасов.
Несмотря на это, производство снарядов, вполне возможно, достигнет кульминации в следующие 12 месяцев, учитывая ограниченные мощности страны-агрессорки.
ГУР уничтожило всю ИТ-инфраструктуру компании, помогающей российскому ОПК
Киберспециалистам Главного управления разведки Министерства обороны Украины удалось осуществить успешную кибератаку на ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting.
Что важно понимать, она специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.
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