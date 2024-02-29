РФ возвращает на фронт своих обмененных военнопленных — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

РФ возвращает на фронт своих обмененных военнопленных — ГУР

Армия РФ
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Источник:  online.ua

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Россия не позволяет своим возвращенным военнопленным даже добраться до дома и пытается как можно быстрее вернуть их на фронт.

Что известно о возвращении Россией освобожденных военнопленных на фронт

Их забирают на профилактическую работу в ФСБ. Далее краткий процесс в закрытом режиме – так называемое "лечение". А дальше – военная часть и возвращение на фронт, – подчеркнул Юсов.

По его словам , родственники военнопленных российских военных не всегда могут даже пообщаться с ними по телефону.

Освобожденных военнопленных Россия почти сразу отправляет на фронт.

Они боятся правды. Потому что человек, возвращающийся из украинского плена, может рассказать, а на самом деле в украинском плену. Что на самом деле делают российские оккупанты и убийцы в Украине. И о военных преступлениях. Российский путинский режим этой "бациллы боится". Поэтому да, это сознательная утилизация, – объясняет Юсов.

В ГУР отреагировали на двухчасовое выступление Путина перед Федеральным собранием РФ

Юсов в комментарии изданию NV иронически отметил, что у скандального заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева появляется в соцсетях, затем становится частями речей кремлевского диктатора Владимира Путина.

По мнению представителя ГУР, ничего нового ни в Украине, ни в мире, ни сами россияне не услышали в обращении кремлевского диктатора.

Это очень долгая и скучная речь стареющего диктатора. И чем старше он становится, тем его выступления и речи становятся длиннее, бессодержательнее и неинтереснее. Никакого нового сообщения там не было. Это все повторение уже известных тезисов из параллельной реальности фантастического мира Путина и его окружения, – отметил представитель ГУР.

В частности, кремлевский диктатор во время своей речи отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном введении войск в Украину.

Путин ожидательно начал угрожать "катастрофическими последствиями" странам Запада в ответ.

Это все перефразированные выступления и сообщения Медведева, которые он каждый день делает, угрожая странам свободного мира и в целом всем странам применением, в частности ядерного оружия, - объясняет Юсов.

По его словам, Путин - политический пенсионер, который время от времени выступает с похожими по содержанию заявлениями с целью закрепить распространение пропаганды среди российского общества.

Конечно, речь не идет ни о каких попытках диалога, переговоров, справедливого мира и каких-либо партнерских отношений с Западом, с Украиной или в целом со свободными демократиями мира. Это о языке эскалации, о языке ненависти, о языке угроз, - подчеркнул Юсов.

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