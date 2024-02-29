По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Россия не позволяет своим возвращенным военнопленным даже добраться до дома и пытается как можно быстрее вернуть их на фронт.
Что известно о возвращении Россией освобожденных военнопленных на фронт
По его словам , родственники военнопленных российских военных не всегда могут даже пообщаться с ними по телефону.
Освобожденных военнопленных Россия почти сразу отправляет на фронт.
В ГУР отреагировали на двухчасовое выступление Путина перед Федеральным собранием РФ
Юсов в комментарии изданию NV иронически отметил, что у скандального заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева появляется в соцсетях, затем становится частями речей кремлевского диктатора Владимира Путина.
По мнению представителя ГУР, ничего нового ни в Украине, ни в мире, ни сами россияне не услышали в обращении кремлевского диктатора.
В частности, кремлевский диктатор во время своей речи отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном введении войск в Украину.
Путин ожидательно начал угрожать "катастрофическими последствиями" странам Запада в ответ.
По его словам, Путин - политический пенсионер, который время от времени выступает с похожими по содержанию заявлениями с целью закрепить распространение пропаганды среди российского общества.
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