Убивал украинских военнопленных. В Красноярске взорвали авто с боевиком Конкеевым — видео

В Красноярске ликвидирован военный армии РФ Конкеев, который убивал военнопленных ВСУ на войне в Украине.

Авто российского боевика Конкеева взорвалось в Красноярске

В машину россиянина-террориста Сергея Конкеева заложили взрывчатку.

Об этом со ссылкой на российские пропагандистские каналы сообщил “Оперативный ВСУ”.

Его автомобиль был заминирован и взорван, когда мерзость находилась в ней.

Ранее сам Конкеев признался одному из российских "блогеров", что лично расстрелял и зарезал ножом по крайней мере 5 военнопленных. Трое, по словам боевика, украинцы, двое – поляки из “батальонов НАТО”.

Под Красноярском произошел пожар на предприятии

В Еловом Емельяновском районе Красноярского края РФ 25 января загорелся производственный цех. В нем производят водные суда.

В Красноярском крае горит цех по производству аэродромов. Огонь охватил более 1700 квадратов. Пожар ликвидируют 27 человек. Около 40 человек эвакуированы. Поделиться

Компания "Аллигатор", завод которой горит, производит плоскодонные водные суда с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэродромов этого производителя достигает 4,4 млн руб.