Убивал украинских военнопленных. В Красноярске взорвали авто с боевиком Конкеевым — видео

В Красноярске ликвидирован военный армии РФ Конкеев, который убивал военнопленных ВСУ на войне в Украине.
Авто российского боевика Конкеева взорвалось в Красноярске
В машину россиянина-террориста Сергея Конкеева заложили взрывчатку.
Об этом со ссылкой на российские пропагандистские каналы сообщил “Оперативный ВСУ”.
Его автомобиль был заминирован и взорван, когда мерзость находилась в ней.
Ранее сам Конкеев признался одному из российских "блогеров", что лично расстрелял и зарезал ножом по крайней мере 5 военнопленных. Трое, по словам боевика, украинцы, двое – поляки из “батальонов НАТО”.
Под Красноярском произошел пожар на предприятии
В Еловом Емельяновском районе Красноярского края РФ 25 января загорелся производственный цех. В нем производят водные суда.
Компания "Аллигатор", завод которой горит, производит плоскодонные водные суда с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэродромов этого производителя достигает 4,4 млн руб.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-