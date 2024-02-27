Вбивав українських військовополонених. У Красноярську підірвали авто з бойовиком Конкєєвим — відео
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Вбивав українських військовополонених. У Красноярську підірвали авто з бойовиком Конкєєвим — відео

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Джерело:  Оперативний ЗСУ

У Красноярську ліквідовано військового армії РФ Конкєєва, який вбивав військовополонених ЗСУ на війні в Україні.

Авто російського бойовика Конкєєва вибухнуло у Красноярську

У машину росіянина-терориста Сергія Конкєєва заклали вибухівку.

Про це з посиланням на російські пропагандистські канали повідомив “Оперативний ЗСУ”.

Його автівку було заміновано та підірвано, коли мерзота знаходилася у ній.

Раніше сам Конкєєв зізнався одному з російських “блогерів”, що особисто розстріляв і вбив ножем принаймні 5 військовополонених. Троє, за словами бойовика, українці, двоє — поляки “з батальйонів НАТО”.

Під Красноярськом зайнялася пожежа на підприємстві

У Єловому Ємельянівського району Красноярського краю РФ 25 січня загорівся виробничий цех. У ньому виробляють водні судна.

У Красноярському краю горить цех із виробництва аерочовнів. Вогонь охопив понад 1700 квадратів. Пожежу ліквідують 27 людей. Близько 40 осіб евакуйовано.

Компанія "Алігатор", завод якої палає, виробляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вартість аерочовнів цього виробника досягає 4,4 млн руб.

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