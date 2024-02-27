Вбивав українських військовополонених. У Красноярську підірвали авто з бойовиком Конкєєвим — відео

У Красноярську ліквідовано військового армії РФ Конкєєва, який вбивав військовополонених ЗСУ на війні в Україні.
Авто російського бойовика Конкєєва вибухнуло у Красноярську
У машину росіянина-терориста Сергія Конкєєва заклали вибухівку.
Про це з посиланням на російські пропагандистські канали повідомив “Оперативний ЗСУ”.
Його автівку було заміновано та підірвано, коли мерзота знаходилася у ній.
Раніше сам Конкєєв зізнався одному з російських “блогерів”, що особисто розстріляв і вбив ножем принаймні 5 військовополонених. Троє, за словами бойовика, українці, двоє — поляки “з батальйонів НАТО”.
Під Красноярськом зайнялася пожежа на підприємстві
У Єловому Ємельянівського району Красноярського краю РФ 25 січня загорівся виробничий цех. У ньому виробляють водні судна.
Компанія "Алігатор", завод якої палає, виробляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вартість аерочовнів цього виробника досягає 4,4 млн руб.
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