Вбивав українських військовополонених. У Красноярську підірвали авто з бойовиком Конкєєвим — відео

У Красноярську ліквідовано військового армії РФ Конкєєва, який вбивав військовополонених ЗСУ на війні в Україні.

Авто російського бойовика Конкєєва вибухнуло у Красноярську

У машину росіянина-терориста Сергія Конкєєва заклали вибухівку.

Про це з посиланням на російські пропагандистські канали повідомив “Оперативний ЗСУ”.

Його автівку було заміновано та підірвано, коли мерзота знаходилася у ній.

Раніше сам Конкєєв зізнався одному з російських “блогерів”, що особисто розстріляв і вбив ножем принаймні 5 військовополонених. Троє, за словами бойовика, українці, двоє — поляки “з батальйонів НАТО”.

Під Красноярськом зайнялася пожежа на підприємстві

У Єловому Ємельянівського району Красноярського краю РФ 25 січня загорівся виробничий цех. У ньому виробляють водні судна.

У Красноярському краю горить цех із виробництва аерочовнів. Вогонь охопив понад 1700 квадратів. Пожежу ліквідують 27 людей. Близько 40 осіб евакуйовано. Поширити

Компанія "Алігатор", завод якої палає, виробляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вартість аерочовнів цього виробника досягає 4,4 млн руб.