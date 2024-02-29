РФ повертає на фронт власних обміняних військовополонених — ГУР

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Росія не дає змоги власним поверненим військовополоненим навіть дістатись до додому і намагається якнайшвидше повернути їх на фронт.
Що відомо про повернення Росією звільнених військовополонених на фронт
За його словами, родичі військовополонених російських військових не завжди мають змогу навіть поспілкуватись із ними телефоном.
Звільнених військовополонених Росія майже одразу знову відправляє на фронт.
У ГУР відреагували на двогодинний виступ Путіна перед Федеральними зборами РФ
Юсов у коментарі виданню NV іронично зазначив, що те що у скандального заступника керівника Радбезу РФ Дмитра Медведєва з’являється у соцмережах, потім стає частинами промов кремлівського диктатора Володимира Путіна.
На думку представника ГУР, нічого нового ні в Україні, ні в світі, ні самі росіяни не почули у зверненні кремлівського диктатора.
Зокрема, кремлівський диктатор під час власної промови відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірного введення військ в Україну.
Путін очікувано почав погрожувати “катастрофічними наслідками” країнам Заходу у відповідь.
За його словами, Путін - політичний “пенсіонер”, який час від часу виступає зі схожими за змістом заявами із метою закріпити поширення пропаганди серед російського суспільства.
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