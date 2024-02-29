РФ повертає на фронт власних обміняних військовополонених — ГУР

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Росія не дає змоги власним поверненим військовополоненим навіть дістатись до додому і намагається якнайшвидше повернути їх на фронт.

Що відомо про повернення Росією звільнених військовополонених на фронт

Їх забирають на профілактичну роботу в ФСБ. Далі короткий процес в закритому режимі - так зване "лікування". А далі - військова частина і повернення на фронт, - підкреслив Юсов. Поширити

За його словами, родичі військовополонених російських військових не завжди мають змогу навіть поспілкуватись із ними телефоном.

Звільнених військовополонених Росія майже одразу знову відправляє на фронт.

Вони бояться правди. Бо людина, яка повертається з українського полону, може розповісти, а як насправді в українському полоні. Що насправді роблять російські окупанти і вбивці в Україні. І про воєнні злочини. Російський режим путінський цієї "бацили боїться". Тому так, це свідома утилізація, - пояснює Юсов. Поширити

У ГУР відреагували на двогодинний виступ Путіна перед Федеральними зборами РФ

Юсов у коментарі виданню NV іронично зазначив, що те що у скандального заступника керівника Радбезу РФ Дмитра Медведєва з’являється у соцмережах, потім стає частинами промов кремлівського диктатора Володимира Путіна.

На думку представника ГУР, нічого нового ні в Україні, ні в світі, ні самі росіяни не почули у зверненні кремлівського диктатора.

Це дуже довга і нудна промова старіючого диктатора. І чим старше він стає, тим його виступи і промови стають довшими, беззмістовнішими і нецікавими. Жодного нового повідомлення там не було. Це все повторення вже відомих тез із паралельної реальності фантастичного світу Путіна і його оточення, - зазначив представник ГУР. Поширити

Зокрема, кремлівський диктатор під час власної промови відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірного введення військ в Україну.

Путін очікувано почав погрожувати “катастрофічними наслідками” країнам Заходу у відповідь.

Це все перефразовані виступи і дописи Медведєва, які він щодня робить, погрожуючи країнам вільного світу і в цілому всім країнам застосуванням, зокрема, ядерної зброї, - пояснює Юсов. Поширити

За його словами, Путін - політичний “пенсіонер”, який час від часу виступає зі схожими за змістом заявами із метою закріпити поширення пропаганди серед російського суспільства.