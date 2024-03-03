Армия РФ в феврале понесла наибольшие потери с начала войны против Украины — разведка Британии

Среднесуточные потери российской армии в феврале 2024 года были самыми большими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале РФ имела самые высокие среднесуточные потери военных с начала войны

По данным ведомства, в феврале российские оккупационные войска в среднем теряли 983 человека в сутки.

Как отмечает британская разведка, на сегодняшний день РФ, вероятно, потеряла более 355 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JkIbp9Nc5H — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 3, 2024

В обзоре указывают, что рост среднесуточного показателя потерь почти наверняка отражает приверженность России массированной войне на истощение.

Хотя это дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта, — добавляет разведка Британии. Поделиться

Потери русской армии в сутки

По данным Генштаба ВСУ, на утро 3 марта общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля 2022 года составляют около 416 800 военнослужащих.

За сутки русское войско потеряло 1160 военных, а по технике уничтожено: