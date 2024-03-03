Армия РФ в феврале понесла наибольшие потери с начала войны против Украины — разведка Британии

Среднесуточные потери российской армии в феврале 2024 года были самыми большими с начала полномасштабного вторжения в Украину.
В феврале РФ имела самые высокие среднесуточные потери военных с начала войны
По данным ведомства, в феврале российские оккупационные войска в среднем теряли 983 человека в сутки.
Как отмечает британская разведка, на сегодняшний день РФ, вероятно, потеряла более 355 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.
В обзоре указывают, что рост среднесуточного показателя потерь почти наверняка отражает приверженность России массированной войне на истощение.
Потери русской армии в сутки
По данным Генштаба ВСУ, на утро 3 марта общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля 2022 года составляют около 416 800 военнослужащих.
За сутки русское войско потеряло 1160 военных, а по технике уничтожено:
танков — 6640 (+16) ед;
боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед;
артиллерийских систем — 10188 (+35) ед;
РСЗО — 1003 ед.;
средства ПВО — 696 ед;
самолетов — 347 (+1) ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7843 (+14) ед;
крылатые ракеты — 1915 ед.;
корабли/катера — 25 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед;
специальная техника — 1620 (+3) ед.
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