Армия РФ в феврале понесла наибольшие потери с начала войны против Украины — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ в феврале понесла наибольшие потери с начала войны против Украины — разведка Британии

Минобороны Британии
Армия РФ
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Среднесуточные потери российской армии в феврале 2024 года были самыми большими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале РФ имела самые высокие среднесуточные потери военных с начала войны

По данным ведомства, в феврале российские оккупационные войска в среднем теряли 983 человека в сутки.

Как отмечает британская разведка, на сегодняшний день РФ, вероятно, потеряла более 355 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.

В обзоре указывают, что рост среднесуточного показателя потерь почти наверняка отражает приверженность России массированной войне на истощение.

Хотя это дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта, — добавляет разведка Британии.

Потери русской армии в сутки

По данным Генштаба ВСУ, на утро 3 марта общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля 2022 года составляют около 416 800 военнослужащих.

За сутки русское войско потеряло 1160 военных, а по технике уничтожено:

  • танков — 6640 (+16) ед;

  • боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед;

  • артиллерийских систем — 10188 (+35) ед;

  • РСЗО — 1003 ед.;

  • средства ПВО — 696 ед;

  • самолетов — 347 (+1) ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7843 (+14) ед;

  • крылатые ракеты — 1915 ед.;

  • корабли/катера — 25 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед;

  • специальная техника — 1620 (+3) ед.

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