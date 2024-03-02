Британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ

Минобороны Британии
А-50
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Неделю спустя после потери второго самолета A-50У Россия прекратила полеты флота в поддержку операций в Украине. Вероятно, это будет продолжаться, пока будут продолжаться внутренние расследования о неспособности защитить борта и того, как смягчить угрозу, которую продолжает представлять украинская ПВО.

Каковы последствия потери самолетов А-50 для РФ

Утрата возможности обеспечивать ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, вероятно, значительно ухудшает ситуационную осведомленность, которую предоставляют экипажи. Россия вряд ли может позволить себе такой разрыв в способности над воздушным пространством восточной и южной Украины.

По всей вероятности, России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, включая перепрофилирование самолетов и принятие большего риска для оказания эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее наземные силы, но, вероятно, не получают, — пишут аналитики.

Этот вопрос обострился из-за прекращения вспомогательных операций А-50. Усталость планера и экипажа усилится, когда А-50 вернется в эксплуатацию, а флот будет все более растянутым. Возможно, Россия попытается вернуть на вооружение ранее законсервированные планеры А-50, чтобы улучшить ситуацию.

Как на армию РФ повлияла массовая потеря самолетов военной авиации

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины ОВСУ “Одесса” Натальи Гуменюк, армия РФ из-за потери значительного количества военных самолетов в последние дни оказалась значительно ограниченной в использовании авиабомб в Херсонской области.

Мы видим, что нет использования авиации в том объеме, в котором раньше враг себе позволял, в том числе с бомбардировкой позиций в Крынках. И на сегодня мы можем говорить, что имеем определенную паузу на определенном промежутке времени, — пояснила спикера ОСУВ "Одесса".

Она отметила, что за последние 4 суток российские оккупанты сбросили только одну управляемую авиабомбу на правом берегу Днепра в Херсонской области.

И увидев, что фактически одновременно с этим пуском управляемой авиабомбы на востоке произошло сбивание очередного самолета Су, враг вернулся на выходной аэродром. Больше применения тактической авиации с пуском управляемых авиабомб в нашей зоне ответственности мы не наблюдали. Но мы видим, что они сейчас переключаются на стратегическую авиацию, которую поднимали над акваторией Черного моря, пытаясь провести пуски ракет Х-22, — объясняет Гуменюк.

По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери большого количества военных самолетов оккупационная армия РФ оказалась в патовой ситуации.

По его словам, оккупанты загнали себя в зависимость от использования авиационных бомб, поскольку без их использования они не могут проводить боевые действия.

Однако их активное использование и повлекло столь большие потери авиации в последнее время.

Россияне сейчас находятся в патовой ситуации. Потому что для них КАБ является основным элементом по вскрыванию наших укрепрайонов и линии обороны. Именно за счет КАБ они могут ускорять процесс наступления для своих сухопутных войск. И без КАБов они не смогут наступать. А в некоторых случаях они даже не смогут удерживать те захватившие позиции, то есть даже обороняться нормально, — объясняет Коваленко.

По его словам, по той же причине Россия не может не задействовать собственную авиацию для сброса КАБ по украинским позициям даже в условиях безумных потерь.

Они понимают, что существует угроза уничтожения их самолетов. Они знают, что теряют сейчас самолеты быстрее, чем их производят в год. Но отказаться от их использования они не могут. Они сами себя завели в такую ловушку зависимости от КАБов, – объясняет аналитик.

Он также отказался подтверждать информацию о том, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.

На сегодняшний день я не слышал ни одного официального подтверждения относительно того, что мы используем ту или иную систему для сбивания российской авиации. Сейчас много версий относительно того, какой именно комплекс был использован. Есть даже фантастические версии, одна из которых, что у нас вроде бы уже есть даже самолеты F-16 и они залетают почти в Краснодарский край. Но это только версии. Я скажу так, лучше, пожалуй, и не знать, что именно мы используем для уничтожения вражеской авиации, – отметил эксперт.

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