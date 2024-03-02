Британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ

Неделю спустя после потери второго самолета A-50У Россия прекратила полеты флота в поддержку операций в Украине. Вероятно, это будет продолжаться, пока будут продолжаться внутренние расследования о неспособности защитить борта и того, как смягчить угрозу, которую продолжает представлять украинская ПВО.
Каковы последствия потери самолетов А-50 для РФ
Утрата возможности обеспечивать ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, вероятно, значительно ухудшает ситуационную осведомленность, которую предоставляют экипажи. Россия вряд ли может позволить себе такой разрыв в способности над воздушным пространством восточной и южной Украины.
Этот вопрос обострился из-за прекращения вспомогательных операций А-50. Усталость планера и экипажа усилится, когда А-50 вернется в эксплуатацию, а флот будет все более растянутым. Возможно, Россия попытается вернуть на вооружение ранее законсервированные планеры А-50, чтобы улучшить ситуацию.
Как на армию РФ повлияла массовая потеря самолетов военной авиации
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины ОВСУ “Одесса” Натальи Гуменюк, армия РФ из-за потери значительного количества военных самолетов в последние дни оказалась значительно ограниченной в использовании авиабомб в Херсонской области.
Она отметила, что за последние 4 суток российские оккупанты сбросили только одну управляемую авиабомбу на правом берегу Днепра в Херсонской области.
По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери большого количества военных самолетов оккупационная армия РФ оказалась в патовой ситуации.
По его словам, оккупанты загнали себя в зависимость от использования авиационных бомб, поскольку без их использования они не могут проводить боевые действия.
Однако их активное использование и повлекло столь большие потери авиации в последнее время.
По его словам, по той же причине Россия не может не задействовать собственную авиацию для сброса КАБ по украинским позициям даже в условиях безумных потерь.
Он также отказался подтверждать информацию о том, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.