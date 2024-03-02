Британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ

Неделю спустя после потери второго самолета A-50У Россия прекратила полеты флота в поддержку операций в Украине. Вероятно, это будет продолжаться, пока будут продолжаться внутренние расследования о неспособности защитить борта и того, как смягчить угрозу, которую продолжает представлять украинская ПВО.

Каковы последствия потери самолетов А-50 для РФ

Утрата возможности обеспечивать ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, вероятно, значительно ухудшает ситуационную осведомленность, которую предоставляют экипажи. Россия вряд ли может позволить себе такой разрыв в способности над воздушным пространством восточной и южной Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 March 2024.



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По всей вероятности, России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, включая перепрофилирование самолетов и принятие большего риска для оказания эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее наземные силы, но, вероятно, не получают, — пишут аналитики. Поделиться

Этот вопрос обострился из-за прекращения вспомогательных операций А-50. Усталость планера и экипажа усилится, когда А-50 вернется в эксплуатацию, а флот будет все более растянутым. Возможно, Россия попытается вернуть на вооружение ранее законсервированные планеры А-50, чтобы улучшить ситуацию.

Как на армию РФ повлияла массовая потеря самолетов военной авиации

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины ОВСУ “Одесса” Натальи Гуменюк, армия РФ из-за потери значительного количества военных самолетов в последние дни оказалась значительно ограниченной в использовании авиабомб в Херсонской области.

Мы видим, что нет использования авиации в том объеме, в котором раньше враг себе позволял, в том числе с бомбардировкой позиций в Крынках. И на сегодня мы можем говорить, что имеем определенную паузу на определенном промежутке времени, — пояснила спикера ОСУВ "Одесса". Поделиться

Она отметила, что за последние 4 суток российские оккупанты сбросили только одну управляемую авиабомбу на правом берегу Днепра в Херсонской области.

И увидев, что фактически одновременно с этим пуском управляемой авиабомбы на востоке произошло сбивание очередного самолета Су, враг вернулся на выходной аэродром. Больше применения тактической авиации с пуском управляемых авиабомб в нашей зоне ответственности мы не наблюдали. Но мы видим, что они сейчас переключаются на стратегическую авиацию, которую поднимали над акваторией Черного моря, пытаясь провести пуски ракет Х-22, — объясняет Гуменюк. Поделиться

По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери большого количества военных самолетов оккупационная армия РФ оказалась в патовой ситуации.

По его словам, оккупанты загнали себя в зависимость от использования авиационных бомб, поскольку без их использования они не могут проводить боевые действия.

Однако их активное использование и повлекло столь большие потери авиации в последнее время.

Россияне сейчас находятся в патовой ситуации. Потому что для них КАБ является основным элементом по вскрыванию наших укрепрайонов и линии обороны. Именно за счет КАБ они могут ускорять процесс наступления для своих сухопутных войск. И без КАБов они не смогут наступать. А в некоторых случаях они даже не смогут удерживать те захватившие позиции, то есть даже обороняться нормально, — объясняет Коваленко. Поделиться

По его словам, по той же причине Россия не может не задействовать собственную авиацию для сброса КАБ по украинским позициям даже в условиях безумных потерь.

Они понимают, что существует угроза уничтожения их самолетов. Они знают, что теряют сейчас самолеты быстрее, чем их производят в год. Но отказаться от их использования они не могут. Они сами себя завели в такую ловушку зависимости от КАБов, – объясняет аналитик. Поделиться

Он также отказался подтверждать информацию о том, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.