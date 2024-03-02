Британська розвідка оцінила наслідки втрати літаків А-50 для РФ

Через тиждень після втрати другого літака A-50У Росія припинила польоти флоту на підтримку операцій в Україні. Ймовірно, це продовжуватиметься, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити борти і того, як пом’якшити загрозу, яку продовжує представляти українська ППО.

Які наслідки втрати літаків А-50 для РФ

Втрата спроможності забезпечувати щоденне командування та управління російськими повітряними операціями, ймовірно, значно погіршує ситуаційну обізнаність, яку надають екіпажі. Росія навряд чи може собі дозволити такий розрив у спроможності над повітряним простором східної та південної України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 March 2024.



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Цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, включаючи перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику для надання ефективної повітряної підтримки, якої потребують її наземні сили, але, ймовірно, не отримують, — пишуть аналітики. Поширити

Це питання загострилося через припинення допоміжних операцій А-50. Втома планера та екіпажу посилиться, коли А-50 повернеться до експлуатації, а флот буде дедалі більш розтягнутим. Можливо, Росія спробує повернути на озброєння раніше законсервовані планери А-50, щоб покращити ситуацію.

Як на армію РФ вплинула масова втрата літаків військової авіації

За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, армія РФ через втрату значної кількості військових літаків останніми днями виявилась значно обмеженною у використанні авіабомб на Херсонщині.

Ми бачимо, що немає використання авіації в тому об’ємі, в якому раніше ворог собі дозволяв, в тому числі з бомбардуванням позицій в Кринках, І на сьогодні, ми можемо казати, що маємо певну паузу на певному проміжку часу, — пояснила речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

Вона зазначила, що протягом останніх 4 діб російські окупанти скинули лише одну керовану авіабомбу на правому березі Дніпра на Херсонщині.

І побачивши, що фактично одночасно з цим пуском керованої авіабомби на сході відбулося збиття чергового літака Су, ворог повернувся на вихідне летовище. Більше застосовання тактичної авіації з пуском керованих авіабомб в нашій зоні відповідальності ми не спостерігали. Але ми бачимо, що вони зараз переключаються на стратегічну авіацію, яку піднімали над акваторією Чорного моря, намагаючись там провести пуски ракет Х-22, — пояснює Гуменюк. Поширити

На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату великої кількості військових літаків окупаційна армія РФ опинилась у патовій ситуації.

За його словами, наразі окупанти загнали себе у залежність від використання авіаційних бомб, оскільки без їхнього використання вони не можуть проводити бойові дії.

Однак їхнє активне використання і спричинило такі великі втрати авіації останнім часом.

Росіяни зараз знаходяться в патовій ситуації. Тому що для них КАБи є основним елементом по вскриванню наших укріпрайонів та лінії оборони. Саме за рахунок КАБів вони можуть прискорювати процес наступу для своїх сухопутних військ. І без КАБів вони не зможуть наступати. А в деяких випадках вони навіть не зможуть утримувати ті позиції, які захопили, тобто навіть оборонятися нормально, — пояснює Коваленко. Поширити

За його словами, з тієї ж причини Росія не може не задіяти власну авіацію для скидання КАБів по українських позиціях навіть в умовах шалених втрат.

Вони розуміють, що є загроза знищенню їхніх літаків. Вони знають, що втрачають зараз літаки швидше, аніж їх виробляють на рік. Але відмовитися від їх використання вони не можуть. Вони самі себе завели в таку пастку залежності від КАБів, — пояснює аналітик. Поширити

Він також відмовився підтверджувати інформацію щодо того, що для збиття літаків Україна використовує західні системи ППО.