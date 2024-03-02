Британська розвідка оцінила наслідки втрати літаків А-50 для РФ

Через тиждень після втрати другого літака A-50У Росія припинила польоти флоту на підтримку операцій в Україні. Ймовірно, це продовжуватиметься, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити борти і того, як пом’якшити загрозу, яку продовжує представляти українська ППО.
Які наслідки втрати літаків А-50 для РФ
Втрата спроможності забезпечувати щоденне командування та управління російськими повітряними операціями, ймовірно, значно погіршує ситуаційну обізнаність, яку надають екіпажі. Росія навряд чи може собі дозволити такий розрив у спроможності над повітряним простором східної та південної України.
Це питання загострилося через припинення допоміжних операцій А-50. Втома планера та екіпажу посилиться, коли А-50 повернеться до експлуатації, а флот буде дедалі більш розтягнутим. Можливо, Росія спробує повернути на озброєння раніше законсервовані планери А-50, щоб покращити ситуацію.
Як на армію РФ вплинула масова втрата літаків військової авіації
За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, армія РФ через втрату значної кількості військових літаків останніми днями виявилась значно обмеженною у використанні авіабомб на Херсонщині.
Вона зазначила, що протягом останніх 4 діб російські окупанти скинули лише одну керовану авіабомбу на правому березі Дніпра на Херсонщині.
На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату великої кількості військових літаків окупаційна армія РФ опинилась у патовій ситуації.
За його словами, наразі окупанти загнали себе у залежність від використання авіаційних бомб, оскільки без їхнього використання вони не можуть проводити бойові дії.
Однак їхнє активне використання і спричинило такі великі втрати авіації останнім часом.
За його словами, з тієї ж причини Росія не може не задіяти власну авіацію для скидання КАБів по українських позиціях навіть в умовах шалених втрат.
Він також відмовився підтверджувати інформацію щодо того, що для збиття літаків Україна використовує західні системи ППО.