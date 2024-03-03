По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, преступная армия перебрасывает значительную часть сил из района Синьковки на Харьковщине в Терны и Ямполевку.

Что известно о новых маневрах российских окупантов на востоке Украины

Враг хочет захватить этот плацдарм с последующим продвижением на Лиман. Если смотреть комплексно, то враг пытается совать через Времена Яр в Константиновку с выходом на Краматорско-Славянскую конгломерацию. И с северного фланга через Терны, Ямполевку и Лиман в направлении Славянска, – объясняет Евлаш. Поделиться

По его словам, таким образом враг стремится оцепить Славянск и Краматорск с дальнейшими попытками захвата этих городов.

Эта тактика не нова, враг ее уже пытался ее использовать и раньше - брать населенные пункты в тиски, но сейчас враг наталкивается на яростное сопротивление наших защитников. Тем более сейчас погода достаточно неблагоприятная для наступательных действий, ведь техника застревает в грязи, так что у нас есть время на подготовку, - отмечает спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Он подчеркнул, что враг использует все имеющиеся вооружения и средства ведения боевых действий для достижения результатов перед президентскими выборами в России.

Что известно о влиянии больших потерь в авиации окупантов на ситуацию на фронте

Евлаш добавил, что большие потери авиации в последнее время заставили командование оккупационной армии снизить ее использование в районе линии фронта.