Армия РФ преследует новую цель на востоке Украины — ОСГВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ преследует новую цель на востоке Украины — ОСГВ "Хортица"

Армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, преступная армия перебрасывает значительную часть сил из района Синьковки на Харьковщине в Терны и Ямполевку.

Что известно о новых маневрах российских окупантов на востоке Украины

Враг хочет захватить этот плацдарм с последующим продвижением на Лиман. Если смотреть комплексно, то враг пытается совать через Времена Яр в Константиновку с выходом на Краматорско-Славянскую конгломерацию. И с северного фланга через Терны, Ямполевку и Лиман в направлении Славянска, – объясняет Евлаш.

По его словам, таким образом враг стремится оцепить Славянск и Краматорск с дальнейшими попытками захвата этих городов.

Эта тактика не нова, враг ее уже пытался ее использовать и раньше - брать населенные пункты в тиски, но сейчас враг наталкивается на яростное сопротивление наших защитников. Тем более сейчас погода достаточно неблагоприятная для наступательных действий, ведь техника застревает в грязи, так что у нас есть время на подготовку, - отмечает спикер ОСУВ "Хортица".

Он подчеркнул, что враг использует все имеющиеся вооружения и средства ведения боевых действий для достижения результатов перед президентскими выборами в России.

Что известно о влиянии больших потерь в авиации окупантов на ситуацию на фронте

Евлаш добавил, что большие потери авиации в последнее время заставили командование оккупационной армии снизить ее использование в районе линии фронта.

Враг почувствовал этот мощный, болезненный удар по своей авиации. Однако, к сожалению, у врага есть еще много самолетов, которые они могут использовать. Я считаю, что сейчас они обдумывают, как можно изменить тактику, поскольку 10 Су за 10 дней – это очень ощутимые потери. Поскольку самолеты – это высокотехнологичное произведение военного вооружения. Даже при условии доминации врага в воздухе и в количестве этих летучих средств он не может себе позволить ежедневно терять по одному или даже несколько самолетов, - отметил спикер ОСУВ "Хортица".

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