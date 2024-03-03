По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, преступная армия перебрасывает значительную часть сил из района Синьковки на Харьковщине в Терны и Ямполевку.
Что известно о новых маневрах российских окупантов на востоке Украины
По его словам, таким образом враг стремится оцепить Славянск и Краматорск с дальнейшими попытками захвата этих городов.
Он подчеркнул, что враг использует все имеющиеся вооружения и средства ведения боевых действий для достижения результатов перед президентскими выборами в России.
Что известно о влиянии больших потерь в авиации окупантов на ситуацию на фронте
Евлаш добавил, что большие потери авиации в последнее время заставили командование оккупационной армии снизить ее использование в районе линии фронта.
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