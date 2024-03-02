Армия РФ приостановила использование авиации на востоке после потери Су-34 — Олещук
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ приостановила использование авиации на востоке после потери Су-34 — Олещук

Су-34
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Источник:  online.ua

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, украинские военные с вечера не наблюдают на восточном фронте ни одного самолета армии РФ после сбития вражеского Су-34.

Что известно о прекращении использования Россией авиации на востоке после потери Су-34

Олещук подчеркнул, что с 19:00 2 марта не зафиксирован ни один самолет российских окупантов на восточном фронте после сбития украинскими военными вражеского Су-34.

Уже около 22:40 командующий ПС отметил, что на юге "парят" вражеские беспилотники, однако на востоке никакой активности российских самолетов не замечено.

Как потеря большого количества самолетов влияет на боеспособность армии РФ

К вечеру 2 марта командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские военные в очередной раз сбили российский Су-34 с помощью зенитных управляемых ракет.

Еще один истребитель Су-35 россиянам, к сожалению, удалось спасти удары.

Кроме того, что "самолет" - это физически в нашу пользу, потому что это современные самолеты Су-34 и Су-35, не говоря уже об А-50, количество которых на пальцах можно сосчитать. Мы снижаем потенциал россиян в воздухе, где у них есть преимущество, - отметил в комментарии журналистам 24 канала секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко

Костенко подчеркнул, что уничтожение большого количества российских самолетов значительно ограничит окупантов в использовании авиационных бомб.

Нардеп подчеркнул, что из-за мощных западных санкций россияне не могут производить более 5-6 Су-34 в год.

При этом он отметил, что это уже далеко не те С-34, которые Россия могла производить, без проблем покупая необходимые компоненты у других стран.

Есть и другая сторона – это погибающие пилоты. А у России проблема с пилотами. Чем чаще мы будем их уничтожать, тем меньшие подготовленные пилоты будут приходить, и будет больше возможностей уничтожать их дальше. Большое количество пилотов было поражено, их живучесть очень низка, когда работают наши комплексы, – подчеркнул Костенко.

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