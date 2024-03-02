По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, украинские военные с вечера не наблюдают на восточном фронте ни одного самолета армии РФ после сбития вражеского Су-34.
Что известно о прекращении использования Россией авиации на востоке после потери Су-34
Олещук подчеркнул, что с 19:00 2 марта не зафиксирован ни один самолет российских окупантов на восточном фронте после сбития украинскими военными вражеского Су-34.
Уже около 22:40 командующий ПС отметил, что на юге "парят" вражеские беспилотники, однако на востоке никакой активности российских самолетов не замечено.
Как потеря большого количества самолетов влияет на боеспособность армии РФ
К вечеру 2 марта командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские военные в очередной раз сбили российский Су-34 с помощью зенитных управляемых ракет.
Еще один истребитель Су-35 россиянам, к сожалению, удалось спасти удары.
Костенко подчеркнул, что уничтожение большого количества российских самолетов значительно ограничит окупантов в использовании авиационных бомб.
Нардеп подчеркнул, что из-за мощных западных санкций россияне не могут производить более 5-6 Су-34 в год.
При этом он отметил, что это уже далеко не те С-34, которые Россия могла производить, без проблем покупая необходимые компоненты у других стран.
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