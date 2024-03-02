Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук не исключил, что украинские военные, скорее всего, сбили еще 2 самолета преступной армии РФ вблизи линии фронта.
Что известно о вероятном уничтожении ВСУ еще двух самолетов армии РФ
Олещук подчеркнул, что речь идет о Су-34 и Су-35 российских окупантов, которые атаковали фронтовую линию управляемыми авиабомбами.
Командующий ПС ВСУ подчеркнул, что по вражеским самолетам отработали зенитными управляемыми ракетами.
По его словам, российские оккупанты продолжают атаки на восточном направлении, применяя самолеты тактической авиации для сброса управляемых авиабомб.
Однако находиться в украинском воздушном пространстве российским военным преступникам становится все труднее.
Что известно об ущербе Су-34 в районе Мариуполя
1 марта украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе Мариуполя.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших военных дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором для российских пилотов. Тем временем враг уже шестой день не выводит А-50.
За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:
17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;
18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;
19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.
23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.
очередные два Су-34 были сбиты 27 февраля.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-