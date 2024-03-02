В воздушных силах не исключают уничтожение еще двух самолетов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В воздушных силах не исключают уничтожение еще двух самолетов армии РФ

Уничтоженный Су-34
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Источник:  online.ua

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук не исключил, что украинские военные, скорее всего, сбили еще 2 самолета преступной армии РФ вблизи линии фронта.

Что известно о вероятном уничтожении ВСУ еще двух самолетов армии РФ

Олещук подчеркнул, что речь идет о Су-34 и Су-35 российских окупантов, которые атаковали фронтовую линию управляемыми авиабомбами.

Командующий ПС ВСУ подчеркнул, что по вражеским самолетам отработали зенитными управляемыми ракетами.

Только произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата, – отметил Олещук.

По его словам, российские оккупанты продолжают атаки на восточном направлении, применяя самолеты тактической авиации для сброса управляемых авиабомб.

Однако находиться в украинском воздушном пространстве российским военным преступникам становится все труднее.

Но мы нуждаемся в большей системе, больше оружия, чтобы очистить наше небо, - отметил Олещук.

Что известно об ущербе Су-34 в районе Мариуполя

1 марта украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе Мариуполя.

Вот он – сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении! Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях, – отметил командующий Воздушными силами.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших военных дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором для российских пилотов. Тем временем враг уже шестой день не выводит А-50.

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

  • 17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;

  • 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;

  • 19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.

  • еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

  • 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

  • очередные два Су-34 были сбиты 27 февраля.

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