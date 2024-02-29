Журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки обнаружили местонахождение еще одного самолета дальней геолокационной разведки А-50.
Что известно о местонахождении еще одного А-50 армии РФ
Как отмечают журналисты со ссылкой на данные по спутниковым снимкам Planet Labs по состоянию на 29 февраля, еще один А-50 находится в аэропорту "Таганрог-Южный".
В материале издания отмечается, что расстояние от линии фронта в Украине составляет всего 130 км.
Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэродрома в сентябре 2023 года и 15 февраля 2024-го.
При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании самолета.
Как на армию РФ повлияла массовая потеря самолетов военной авиации
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины ОВСУ “Одесса” Натальи Гуменюк, армия РФ из-за потери значительного количества военных самолетов в последние дни оказалась значительно ограниченной в использовании авиабомб в Херсонской области.
Она отметила, что за последние 4 суток российские оккупанты сбросили только одну управляемую авиабомбу на правом берегу Днепра в Херсонской области.
По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери большого количества военных самолетов оккупационная армия РФ оказалась в патовой ситуации.
По его словам, оккупанты загнали себя в зависимость от использования авиационных бомб, поскольку без их использования они не могут проводить боевые действия.
Однако их активное использование и повлекло столь большие потери авиации в последнее время.
По его словам, по той же причине Россия не может не задействовать собственную авиацию для сброса КАБ по украинским позициям даже в условиях безумных потерь.
Он также отказался подтверждать информацию о том, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.
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