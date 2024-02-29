Где Россия держит еще один самолет А-50 — данные спутников
Категория
Украина
Дата публикации

Где Россия держит еще один самолет А-50 — данные спутников

А-50 армии РФ
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Источник:  online.ua

Журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки обнаружили местонахождение еще одного самолета дальней геолокационной разведки А-50.

Что известно о местонахождении еще одного А-50 армии РФ

Как отмечают журналисты со ссылкой на данные по спутниковым снимкам Planet Labs по состоянию на 29 февраля, еще один А-50 находится в аэропорту "Таганрог-Южный".

В материале издания отмечается, что расстояние от линии фронта в Украине составляет всего 130 км.

Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэродрома в сентябре 2023 года и 15 февраля 2024-го.

При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании самолета.

Как на армию РФ повлияла массовая потеря самолетов военной авиации

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины ОВСУ “Одесса” Натальи Гуменюк, армия РФ из-за потери значительного количества военных самолетов в последние дни оказалась значительно ограниченной в использовании авиабомб в Херсонской области.

Мы видим, что нет использования авиации в том объеме, в котором раньше враг себе позволял, в том числе с бомбардировкой позиций в Крынках. "Одесса".

Она отметила, что за последние 4 суток российские оккупанты сбросили только одну управляемую авиабомбу на правом берегу Днепра в Херсонской области.

И увидев, что фактически одновременно с этим пуском управляемой авиабомбы на востоке произошло сбивание очередного самолета Су, враг вернулся на выходной аэродром. Больше применения тактической авиации с пуском управляемых авиабомб в нашей зоне ответственности мы не наблюдали. Но мы видим, что они сейчас переключаются на стратегическую авиацию, которую поднимали над акваторией Черного моря, пытаясь провести пуски ракет Х-22, - объясняет Гуменюк.

По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери большого количества военных самолетов оккупационная армия РФ оказалась в патовой ситуации.

По его словам, оккупанты загнали себя в зависимость от использования авиационных бомб, поскольку без их использования они не могут проводить боевые действия.

Однако их активное использование и повлекло столь большие потери авиации в последнее время.

Россияне сейчас находятся в патовой ситуации. Потому что для них КАБ является основным элементом по вскрыванию наших укрепрайонов и линии обороны. Именно за счет КАБ они могут ускорять процесс наступления для своих сухопутных войск. И без КАБов они не смогут наступать. А в некоторых случаях они даже не смогут удерживать те захватившие позиции, то есть даже обороняться нормально, - объясняет Коваленко.

По его словам, по той же причине Россия не может не задействовать собственную авиацию для сброса КАБ по украинским позициям даже в условиях безумных потерь.

Они понимают, что существует угроза уничтожения их самолетов. Они знают, что теряют сейчас самолеты быстрее, чем их производят в год. Но отказаться от их использования они не могут. Они сами себя завели в такую ловушку зависимости от КАБов, – объясняет аналитик.

Он также отказался подтверждать информацию о том, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.

На сегодняшний день я не слышал ни одного официального подтверждения относительно того, что мы используем ту или иную систему для сбивания российской авиации. Сейчас есть много версий по поводу того, какой именно комплекс был использован. Есть даже фантастические версии, одна из которых, что у нас вроде бы уже есть даже самолеты F-16 и они залетают почти в Краснодарский край. Но это только версии. Я скажу так, лучше, пожалуй, и не знать, что именно мы используем для уничтожения вражеской авиации, – отметил эксперт.

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