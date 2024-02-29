Журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки обнаружили местонахождение еще одного самолета дальней геолокационной разведки А-50.

Что известно о местонахождении еще одного А-50 армии РФ

Как отмечают журналисты со ссылкой на данные по спутниковым снимкам Planet Labs по состоянию на 29 февраля, еще один А-50 находится в аэропорту "Таганрог-Южный".

В материале издания отмечается, что расстояние от линии фронта в Украине составляет всего 130 км.

Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэродрома в сентябре 2023 года и 15 февраля 2024-го.

При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании самолета.

За допомогою знімків @planet, «Схеми» @KOvsianyi розшукали місце дислокації ще одного літака А-50, який РФ використовує для розвідки у війні проти України. Він стоїть у місті Таганрог, а саме в аеропорту «Таганрог-Південний». Всього у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині. pic.twitter.com/6JJhwWh8dE — Схеми (@cxemu) February 29, 2024

Как на армию РФ повлияла массовая потеря самолетов военной авиации

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины ОВСУ “Одесса” Натальи Гуменюк, армия РФ из-за потери значительного количества военных самолетов в последние дни оказалась значительно ограниченной в использовании авиабомб в Херсонской области.

Мы видим, что нет использования авиации в том объеме, в котором раньше враг себе позволял, в том числе с бомбардировкой позиций в Крынках. "Одесса". Поделиться

Она отметила, что за последние 4 суток российские оккупанты сбросили только одну управляемую авиабомбу на правом берегу Днепра в Херсонской области.

И увидев, что фактически одновременно с этим пуском управляемой авиабомбы на востоке произошло сбивание очередного самолета Су, враг вернулся на выходной аэродром. Больше применения тактической авиации с пуском управляемых авиабомб в нашей зоне ответственности мы не наблюдали. Но мы видим, что они сейчас переключаются на стратегическую авиацию, которую поднимали над акваторией Черного моря, пытаясь провести пуски ракет Х-22, - объясняет Гуменюк. Поделиться

По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери большого количества военных самолетов оккупационная армия РФ оказалась в патовой ситуации.

По его словам, оккупанты загнали себя в зависимость от использования авиационных бомб, поскольку без их использования они не могут проводить боевые действия.

Однако их активное использование и повлекло столь большие потери авиации в последнее время.

Россияне сейчас находятся в патовой ситуации. Потому что для них КАБ является основным элементом по вскрыванию наших укрепрайонов и линии обороны. Именно за счет КАБ они могут ускорять процесс наступления для своих сухопутных войск. И без КАБов они не смогут наступать. А в некоторых случаях они даже не смогут удерживать те захватившие позиции, то есть даже обороняться нормально, - объясняет Коваленко. Поделиться

По его словам, по той же причине Россия не может не задействовать собственную авиацию для сброса КАБ по украинским позициям даже в условиях безумных потерь.

Они понимают, что существует угроза уничтожения их самолетов. Они знают, что теряют сейчас самолеты быстрее, чем их производят в год. Но отказаться от их использования они не могут. Они сами себя завели в такую ловушку зависимости от КАБов, – объясняет аналитик. Поделиться

Он также отказался подтверждать информацию о том, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.