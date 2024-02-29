Що відомо про місце розташування ще одного А-50 армії РФ

Як зазначають журналісти із посиланням на дані з супутникових знімків Planet Labs станом на 29 лютого, ще один А-50 наразі перебуває в аеропорту "Таганрог-Південний".

У матеріалі видання зазначається, що відстань від лінії фронту в Україні складає лише 130 км.

Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023 року та 15 лютого 2024-го.

При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.

За допомогою знімків @planet, «Схеми» @KOvsianyi розшукали місце дислокації ще одного літака А-50, який РФ використовує для розвідки у війні проти України. Він стоїть у місті Таганрог, а саме в аеропорту «Таганрог-Південний». Всього у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині. pic.twitter.com/6JJhwWh8dE — Схеми (@cxemu) February 29, 2024

Як на армію РФ вплинула масова втрата літаків військової авіації

За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, армія РФ через втрату значної кількості військових літаків останніми днями виявилась значно обмеженною у використанні авіабомб на Херсонщині.

Ми бачимо, що немає використання авіації в тому об’ємі, в якому раніше ворог собі дозволяв, в тому числі з бомбардуванням позицій в Кринках, І на сьогодні, ми можемо казати, що маємо певну паузу на певному проміжку часу, - пояснила речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

Вона зазначила, що протягом останніх 4 діб російські окупанти скинули лише одну керовану авіабомбу на правому березі Дніпра на Херсонщині.

І побачивши, що фактично одночасно з цим пуском керованої авіабомби на сході відбулося збиття чергового літака Су, ворог повернувся на вихідне летовище. Більше застосовання тактичної авіації з пуском керованих авіабомб в нашій зоні відповідальності ми не спостерігали. Але ми бачимо, що вони зараз переключаються на стратегічну авіацію, яку піднімали над акваторією Чорного моря, намагаючись там провести пуски ракет Х-22, - пояснює Гуменюк. Поширити

На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату великої кількості військових літаків окупаційна армія РФ опинилась у патовій ситуації.

За його словами, наразі окупанти загнали себе у залежність від використання авіаційних бомб, оскільки без їхнього використання вони не можуть проводити бойові дії.

Однак їхнє активне використання і спричинило такі великі втрати авіації останнім часом.

Росіяни зараз знаходяться в патовій ситуації. Тому що для них КАБи є основним елементом по вскриванню наших укріпрайонів та лінії оборони. Саме за рахунок КАБів вони можуть прискорювати процес наступу для своїх сухопутних військ. І без КАБів вони не зможуть наступати. А в деяких випадках вони навіть не зможуть утримувати ті позиції, які захопили, тобто навіть оборонятися нормально, - пояснює Коваленко. Поширити

За його словами, з тієї ж причини Росія не може не задіяти власну авіацію для скидання КАБів по українських позиціях навіть в умовах шалених втрат.

Вони розуміють, що є загроза знищенню їхніх літаків. Вони знають, що втрачають зараз літаки швидше, аніж їх виробляють на рік. Але відмовитися від їх використання вони не можуть. Вони самі себе завели в таку пастку залежності від КАБів, - пояснює аналітик. Поширити

Він також відмовився підтверджувати інформацію щодо того, що для збиття літаків Україна використовує західні системи ППО.