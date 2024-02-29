Журналісти проєкту "Схеми" із посиланням на супутникові знімки виявили місце розташування ще одного літака дальної геолокаційної розвідки А-50.
Що відомо про місце розташування ще одного А-50 армії РФ
Як зазначають журналісти із посиланням на дані з супутникових знімків Planet Labs станом на 29 лютого, ще один А-50 наразі перебуває в аеропорту "Таганрог-Південний".
У матеріалі видання зазначається, що відстань від лінії фронту в Україні складає лише 130 км.
Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023 року та 15 лютого 2024-го.
При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.
Як на армію РФ вплинула масова втрата літаків військової авіації
За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, армія РФ через втрату значної кількості військових літаків останніми днями виявилась значно обмеженною у використанні авіабомб на Херсонщині.
Вона зазначила, що протягом останніх 4 діб російські окупанти скинули лише одну керовану авіабомбу на правому березі Дніпра на Херсонщині.
На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату великої кількості військових літаків окупаційна армія РФ опинилась у патовій ситуації.
За його словами, наразі окупанти загнали себе у залежність від використання авіаційних бомб, оскільки без їхнього використання вони не можуть проводити бойові дії.
Однак їхнє активне використання і спричинило такі великі втрати авіації останнім часом.
За його словами, з тієї ж причини Росія не може не задіяти власну авіацію для скидання КАБів по українських позиціях навіть в умовах шалених втрат.
Він також відмовився підтверджувати інформацію щодо того, що для збиття літаків Україна використовує західні системи ППО.
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