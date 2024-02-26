Російські війська почали активно використовувати розвідувальні дрони на півдні України, які збирають інформацію на лінії зіткнення і в глибині регіону.

Чим росіяни заміняють літак А-50

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що росіяни активно залучають до розвідки дрони.

Вони зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив непланово для росіян. Зараз активність ворожих розвідувальних дронів надзвичайно висока в нашій зоні відповідальності. Наталія Гуменюк

Вона зазначила, що за минулу добу понад сто дронів подібного типу було зафіксовано вздовж лінії бойового зіткнення і на глибші регіони.

Таким чином росіяни намагаються збирати ту інформацію, яку вже більше не передасть А-50.

І саме через це ми бачимо не специфічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддалені в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних, - сказала Гуменюк. Поширити

Збиття розвідувального літака А-50

23 лютого українські бійці збили російський літак А-50У над Азовським морем. Знищення стратегічного літака армії РФ відбулось в рамках спецоперації ГУР та Повітряних сил.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, операція зі знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 готувалась два тижні.

14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22.