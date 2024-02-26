Российские войска начали активно использовать разведывательные дроны на юге Украины, собирающие информацию на линии столкновения и в глубине региона.

Чем россияне заменяют самолет А-50

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне активно вовлекают в разведку дроны.

Они сейчас пытаются максимально заместить собой тот А-50, который почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов очень высока в нашей зоне ответственности. Наталья Гуменюк

Она отметила, что за минувшие сутки более ста дронов подобного типа было зафиксировано вдоль линии боевого столкновения и на более глубокие регионы.

Таким образом, россияне пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50.

И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных, — сказала Гуменюк. Поделиться

Избиение разведывательного самолета А-50

23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет А-50У над Азовским морем. Уничтожение стратегического самолета армии РФ произошло в рамках спецоперации ГУР и воздушных сил.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 готовилась две недели.

14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22.