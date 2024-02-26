Российские войска начали активно использовать разведывательные дроны на юге Украины, собирающие информацию на линии столкновения и в глубине региона.
Чем россияне заменяют самолет А-50
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне активно вовлекают в разведку дроны.
Она отметила, что за минувшие сутки более ста дронов подобного типа было зафиксировано вдоль линии боевого столкновения и на более глубокие регионы.
Таким образом, россияне пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50.
Избиение разведывательного самолета А-50
23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет А-50У над Азовским морем. Уничтожение стратегического самолета армии РФ произошло в рамках спецоперации ГУР и воздушных сил.
Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 готовилась две недели.
14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22.
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