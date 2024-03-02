Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук не виключив, що українські військові, скоріш за все, збили ще 2 літака злочинної армії РФ поблизу лінії фронту.

Що відомо про ймовірне знищення ЗСУ ще двох літаків армії РФ

Олещук підкреслив, що мова йде про Су-34 та Су-35 російських окупантів, які атакували фронтову лінію керованими авіабомбами.

Командувач ПС ЗСУ підкреслив, що по ворожих літаках відпрацювали зенітними керованими ракетами.

Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату, - зазначив Олещук. Поширити

За його словами, російські окупанти продовжують атаки на східному напрямку, застосовуючи літаки тактичної авіації для скидання керованих авіабомб.

Однак перебувати в українському повітряну просторі російським військовим злочинцям стає дедалі важче.

Та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо, - наголосив Олещук. Поширити

Що відомо про збиття Су-34 в районі Маріуполя

1 березня українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в районі Маріуполя.

Ось він - збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях, - зазначив командувач Повітряних сил. Поширити

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, знищення ворожих літаків й наявність у наших військових далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором для російських пілотів. Тим часом ворог вже шостий день не виводить А-50.

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків: