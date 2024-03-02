Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук не виключив, що українські військові, скоріш за все, збили ще 2 літака злочинної армії РФ поблизу лінії фронту.
Що відомо про ймовірне знищення ЗСУ ще двох літаків армії РФ
Олещук підкреслив, що мова йде про Су-34 та Су-35 російських окупантів, які атакували фронтову лінію керованими авіабомбами.
Командувач ПС ЗСУ підкреслив, що по ворожих літаках відпрацювали зенітними керованими ракетами.
За його словами, російські окупанти продовжують атаки на східному напрямку, застосовуючи літаки тактичної авіації для скидання керованих авіабомб.
Однак перебувати в українському повітряну просторі російським військовим злочинцям стає дедалі важче.
Що відомо про збиття Су-34 в районі Маріуполя
1 березня українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в районі Маріуполя.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, знищення ворожих літаків й наявність у наших військових далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором для російських пілотів. Тим часом ворог вже шостий день не виводить А-50.
За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків:
17 лютого Повітряні сили знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35;
18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході;
19 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про те, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході.
23 лютого що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.
чергові два Су-34 було збито 27 лютого.
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